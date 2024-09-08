Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tescil döneminin sona ermesine kısa bir süre kala devam ediyor. Sarı lacivertliler dünya yıldızı geçidine bir isim daha ekledi. Juventus'ta forma giyen Sırp yıldız Filip Kostic, İstanbul'a geldi. Kanarya'da bir yandan da ayrılıklar yaşanıyor. Takımda beklentilerin altında kalan ve Jose Mourinho'nun da gönderilebilir raporu verdiği Emre Mor ile yollar ayrılıyor.
Emre Mor beklentilerin çok uzağında kaldı
Fenerbahçe'de planlar içerisine dahil olmayı başaramayan Emre Mor, geride kalan sezonda sarı lacivertlilerin yanı sıra Karagümrük'ün de formasını giydi. Kulübüyle kontratı sezon sonunda bitiyor. Güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro. Milli takım ve sonrasında Dortmund'a transferi ile adını Avrupa futboluna duyuran Emre beklenen çıkışı bir türlü yapamamıştı. Galatasaray'a imza attıktan sonra sarı kırmızılılarda tutunamayan kanat oyuncunun ikinci İstanbul macerası da başarılı geçmedi.
Emre Mor Hatayspor ile sözleşme imzalamaya çok yakın
HATAYSPOR YOLUNDA
Jose Mourinho'nun kadrosunda görmek istemediği Emre Mo için yönetim de kulüp bulmasını menajerine iletmişti. Son haberlere göre Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcusu Hatayspor ile anlaşmaya çok yakın. Teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ı getiren ve Vincent Aboubakar'ı da bitirme aşamasına getiren bordo beyazlılar, Emre'nin transferi için de sarı lacivertlilerden gereken kolaylığı gördü. Kısa süre içerisinde imzaların atılması bekleniyor.