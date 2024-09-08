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Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tescil döneminin sona ermesine kısa bir süre kala devam ediyor. Sarı lacivertliler dünya yıldızı geçidine bir isim daha ekledi. Juventus'ta forma giyen Sırp yıldız Filip Kostic, İstanbul'a geldi. Kanarya'da bir yandan da ayrılıklar yaşanıyor. Takımda beklentilerin altında kalan ve Jose Mourinho'nun da gönderilebilir raporu verdiği Emre Mor ile yollar ayrılıyor.