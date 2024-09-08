PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Filip Kostic transferi sonrası Fenerbahçe'de ayrılık! İşte yeni takımı

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Filip Kostic'i renklerine bağladı. Sarı lacivertlilerde bir de ayrılık yaşanmak üzere. Takımda beklentilerin altında kalan ve Jose Mourinho'nun da gözüne giremeyen futbolcu gönderilecek. Yeni takımı da hemen hemen belli oldu. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 00:06 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 00:06
Filip Kostic transferi sonrası Fenerbahçe’de ayrılık! İşte yeni takımı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tescil döneminin sona ermesine kısa bir süre kala devam ediyor. Sarı lacivertliler dünya yıldızı geçidine bir isim daha ekledi. Juventus'ta forma giyen Sırp yıldız Filip Kostic, İstanbul'a geldi. Kanarya'da bir yandan da ayrılıklar yaşanıyor. Takımda beklentilerin altında kalan ve Jose Mourinho'nun da gönderilebilir raporu verdiği Emre Mor ile yollar ayrılıyor.

Emre Mor beklentilerin çok uzağında kaldıEmre Mor beklentilerin çok uzağında kaldı

Fenerbahçe'de planlar içerisine dahil olmayı başaramayan Emre Mor, geride kalan sezonda sarı lacivertlilerin yanı sıra Karagümrük'ün de formasını giydi. Kulübüyle kontratı sezon sonunda bitiyor. Güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro. Milli takım ve sonrasında Dortmund'a transferi ile adını Avrupa futboluna duyuran Emre beklenen çıkışı bir türlü yapamamıştı. Galatasaray'a imza attıktan sonra sarı kırmızılılarda tutunamayan kanat oyuncunun ikinci İstanbul macerası da başarılı geçmedi.

Emre Mor Hatayspor ile sözleşme imzalamaya çok yakınEmre Mor Hatayspor ile sözleşme imzalamaya çok yakın

HATAYSPOR YOLUNDA

Jose Mourinho'nun kadrosunda görmek istemediği Emre Mo için yönetim de kulüp bulmasını menajerine iletmişti. Son haberlere göre Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcusu Hatayspor ile anlaşmaya çok yakın. Teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ı getiren ve Vincent Aboubakar'ı da bitirme aşamasına getiren bordo beyazlılar, Emre'nin transferi için de sarı lacivertlilerden gereken kolaylığı gördü. Kısa süre içerisinde imzaların atılması bekleniyor.

Süper Ligde son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcularSüper Ligde son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular
Süper Lig'de son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular
Dünyanın en çok para kazanan sporcuları! Listede sürpriz isimler varDünyanın en çok para kazanan sporcuları! Listede sürpriz isimler var
Dünyanın en çok para kazanan sporcuları! Listede sürpriz isimler var

SON DAKİKA