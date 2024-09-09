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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Osimhen hamlesinin ardından 3'lü savunmaya geçmenin hazırlıklarını yapan sarı kırmızılılarda stoper takviyesi de gündeme geldi. Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Nelsson ve Metehan Baltacı'dan oluşan stoper rotasyonuna Okan Buruk bir ismi daha istedi.

Ben Davies'in Tottenham ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

TOTTENHAM'DAN BEN DAVIES!



Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Galatasaray, Tottenham forması giyen Ben Davies için nabız yoklamaya başladı. İngiliz ekibiyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Davies, bu sezon 3 maçta da süre bulamadı.