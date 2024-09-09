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Galatasaray'a Tottenham'dan bir yıldız daha!

Galatasaray sistem değişikliğine hazırlanıyor. 3'lü savunmaya geçmeyi planlayan sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk yönetimden stoper takviyesi istedi. Sarı kırmızılılar bu doğrultuda gözünü tıpkı Davinson Sanchez'de olduğu gibi Tottenham'ın yıldızına çevirdi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 09:25 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 09:25
Galatasaray’a Tottenham’dan bir yıldız daha!

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Osimhen hamlesinin ardından 3'lü savunmaya geçmenin hazırlıklarını yapan sarı kırmızılılarda stoper takviyesi de gündeme geldi.

Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Nelsson ve Metehan Baltacı'dan oluşan stoper rotasyonuna Okan Buruk bir ismi daha istedi.

Ben Davies'in Tottenham ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.Ben Davies'in Tottenham ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
TOTTENHAM'DAN BEN DAVIES!

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Galatasaray, Tottenham forması giyen Ben Davies için nabız yoklamaya başladı. İngiliz ekibiyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Davies, bu sezon 3 maçta da süre bulamadı.

Ben Davies'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro.Ben Davies'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro.
25 MİLYON EUROYU BULDU

Kariyerinin zirve sezonunu 2019 yılında yaşayan tecrübeli stoper, bu dönemde piyasa değerini de 25 milyon euroya kadar çıkardı. Galli stoperin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.

Ben Davies, Galler - Türkiye maçında sahadaydı.Ben Davies, Galler - Türkiye maçında sahadaydı.
MİLLİLERE KARŞI SAHNE ALDI

Ben Davies son olarak Galler - Türkiye maçında süre aldı. Kalesini gole kapatmayı başaran 31 yaşındaki savunmacı 87 kez milli formayı giydi.

Ben Davies imza atması halinde Saunders'in ardından Galatasaray'da forma giyen ikinci Galli futbolcu olacak.

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