Leon Goretzka'nın kariyerinde Şampiyonlar Ligi zaferi de bulunuyor

ANTRENMANLARDA BOŞU YOK

Alman basınında yer alan habere göre Bayern Münih, Goretzka için gelecek tüm transfer tekliflerine açık olduklarını vurguluyor. Sarı-Kırmızılılar'ın transfer hedefi Leon Goretzka'nın 2 yıl daha Bayern Münih ile sözleşmesi bulunuyor. Alman deviyle kontratı Haziran 2026'da bitecek Goretzka, 2013'te Schalke 04'ten transfer olmuştu. Leon Goretzka, bu sezon sadece 1 dakika süre alabildi. Bayern Münih'in Bundesliga'da 2. haftada oynadığı Freiburg mücadelesinde son dakikada sahaya sürülmüştü. Bayern Münih'te teknik direktör Vincent Kompany tarafından ana planlarda düşünülmeyen Leon Goretzka buna karşın hiç antrenman kaçırmıyor. Alman basınında yer alan haberlerde, Goretzka'nın profesyonelliğinin takdir topladığı kaydedildi. 29 yaşındaki orta sahanın forma giymek için hazır olduğu ifade edildi.