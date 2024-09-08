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Galatasaray'a Alman harikası yıldız! İkna turları başladı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini önde tamamlayarak beşinci yıldızı göğsüne takmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılıların gündemine her geçen gün yeni bir isim ekleniyor. Aslan'ın hedefi bu kez Almanya. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımla kontratı bulunan yıldız için tüm şartlar zorlanacak.

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 22:56 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 23:16
Galatasaray’a Alman harikası yıldız! İkna turları başladı

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Galatasaray tescil döneminin sona ermesine kısa süre kala temaslarını hızlandırdı. Yönetim, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek adına yoğun mesai harcıyor. Orta sahadaki sayısal eksikliği gidermek ve gücünü daha da artırmayı hedefleyen Cimbom'da listeye eklenen son isim Leon Goretzka oldu.

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13 Eylül'de sona erecek transfer için tüm şartları zorlama kararı alan Galatasaray'ın elini güçlendiren iki konu var. İlki Goretzka'nın Şampiyonlar Ligi listesinde bulunmasına rağmen kadroda düşünülmemesi. Ayrıca Bundesliga'da sadece 1 dakika forma giymesi. Alman yıldızın söz konusu nedenlerden dolayı transfere sıcak bakıyor ancak diğer yandan Müller gibi forma şansı bulacağına da inanıyor.

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Sarı kırmızılı yönetim ise yıldız futbolcuyu ikna edebilmek adına yoğun mesai harcıyor. Tüm şartlar zorlanıyor. Olumlu referans verebilecek her isim için uğraş veriliyor. Goretzka'nın Bayern Münih ile sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Cimbom'n bu transferi kiralık olarak bitirmesi bekleniyor.

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ANTRENMANLARDA BOŞU YOK

Alman basınında yer alan habere göre Bayern Münih, Goretzka için gelecek tüm transfer tekliflerine açık olduklarını vurguluyor. Sarı-Kırmızılılar'ın transfer hedefi Leon Goretzka'nın 2 yıl daha Bayern Münih ile sözleşmesi bulunuyor. Alman deviyle kontratı Haziran 2026'da bitecek Goretzka, 2013'te Schalke 04'ten transfer olmuştu. Leon Goretzka, bu sezon sadece 1 dakika süre alabildi. Bayern Münih'in Bundesliga'da 2. haftada oynadığı Freiburg mücadelesinde son dakikada sahaya sürülmüştü. Bayern Münih'te teknik direktör Vincent Kompany tarafından ana planlarda düşünülmeyen Leon Goretzka buna karşın hiç antrenman kaçırmıyor. Alman basınında yer alan haberlerde, Goretzka'nın profesyonelliğinin takdir topladığı kaydedildi. 29 yaşındaki orta sahanın forma giymek için hazır olduğu ifade edildi.

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