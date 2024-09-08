Galatasaray tescil döneminin sona ermesine kısa süre kala temaslarını hızlandırdı. Yönetim, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek adına yoğun mesai harcıyor. Orta sahadaki sayısal eksikliği gidermek ve gücünü daha da artırmayı hedefleyen Cimbom'da listeye eklenen son isim Leon Goretzka oldu.
Leon Goretzka 2018'de Bayern'e imza attı
13 Eylül'de sona erecek transfer için tüm şartları zorlama kararı alan Galatasaray'ın elini güçlendiren iki konu var. İlki Goretzka'nın Şampiyonlar Ligi listesinde bulunmasına rağmen kadroda düşünülmemesi. Ayrıca Bundesliga'da sadece 1 dakika forma giymesi. Alman yıldızın söz konusu nedenlerden dolayı transfere sıcak bakıyor ancak diğer yandan Müller gibi forma şansı bulacağına da inanıyor.
Leon Goretzka Bavyera temsilcisi ile 220 maçta 40 gol atıp 46 asist yaptı
Sarı kırmızılı yönetim ise yıldız futbolcuyu ikna edebilmek adına yoğun mesai harcıyor. Tüm şartlar zorlanıyor. Olumlu referans verebilecek her isim için uğraş veriliyor. Goretzka'nın Bayern Münih ile sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Cimbom'n bu transferi kiralık olarak bitirmesi bekleniyor.