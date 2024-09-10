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Eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a çarpan şahsın ifadesi ortaya çıktı: Alkollüydüm

Muğla Datça'da eski milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan 30 yaşındaki Emre Ali Önder'in ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan Önder, ifadesinde "Kaza anında alkollüydüm. Yaşananlar için üzgünüm" dedi.

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 10:56 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 11:03
Eski milli basketbolcu İlkan Karaman’a çarpan şahsın ifadesi ortaya çıktı: Alkollüydüm

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İzmir'de yaşayan, Basketbol Süper Ligi'nde yıllarca birçok takımda forma giyen, aynı zamanda bir dönem A Milli Takım'da oynayan İlkan Karaman, Muğla'nın Datça ilçesinde ev kiraladı.

Karaman, eşyalarını Datça'ya taşıdı. Buradaki bir akaryakıt istasyonunun önünden önceki gün saat 02.30 sıralarında yolun karşısına geçmek isteyen Karaman'a, inşaat mühendisi Emre Ali Önder'in kullandığı 48 AIJ 713 plakalı otomobil çarptı.

Resimdeki: İlkan Karaman'a çarpan Emre Ali ÖnderResimdeki: İlkan Karaman'a çarpan Emre Ali Önder

Kazada yaralanan Karaman, kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobili terk ederek ayrılan Önder, 2 saat sonra Datça Devlet Hastanesi'nin önünde yakalandı.

Muayenesinde 1.16 promil alkollü olduğu belirlenip, gözaltına alınan Emre Ali Önder, polisteki işlemleri sonrası tutuklandı.

"2 BİRA İÇTİM"
Önder'in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde evinde yüksek alkol oranına sahip 2 bira içtiğini belirten Önder, "Sonrasında annemin uyku ilacını almak amacıyla trafiğe çıktım. Araçla Reşadiye Mahallesi'ndeki kavşağa geldiğimde ışıklardan geçeceğim için frene bastım. Frene basmamla birlikte araç kaymaya başladı.

Bu nedenle refüje çarptım ve direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride doğru geçtim. Bu sırada olay yerinde yaya olarak bulunan tanımadığım, ismini sonradan öğrendiğim bir kişinin hayatını kaybettiğini öğrendim. Kazadan sonra olay yerine vatandaşlar gelip, bizimle ilgilendi. Yaralandığım için Datça Devlet Hastanesi'ne gittim. Amacım, olay yerinden kaçmak değildi. Hastanedeyken polis ekipleri geldi ve beni yakaladılar. Kaza anında alkollüydüm. Yaşananlar için üzgünüm" dedi.

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