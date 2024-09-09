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Galatasaray'a çifte şok! Zalewski ve Ebimbe'den ret

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılıların Nicola Zalewski ve Dina Ebimbe'yi kadrosuna katmak istediği belirtişmişti. Ancak dış basında çıkan haberlere göre iki isimden de ret yanıtı geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 13:11 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 13:11
Galatasaray’a çifte şok! Zalewski ve Ebimbe’den ret

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Sezon sonu şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları bu doğrultuda devam ediyor. Son olarak Osimhen'i kadrosuna katan Aslan, iki yıldız için de görüşmelerde ilerlemeye kaydetmişti.

Roma'dan Nicola Zalewski ve Frankfurt'tan Dina Ebimbe'yi kadroduna katmak isteyen sarı kırmızılılara iki futbolcudan da ret yanıtı geldiği belirtildi.

Zalewski, Polonya milli takımında da forma giyiyor.Zalewski, Polonya milli takımında da forma giyiyor.
La Gazzetta'da yer alan habere göre Roma'nın 22 yaşındaki Polonyalı yıldızı Nicola Zalewski, Galatasaray'dan gelen teklifi takımdan ayrılmak istememesi nedeniyle reddetti.

Ebimbe, Frankfurt'ta sağ kanatta forma giyiyor.Ebimbe, Frankfurt'ta sağ kanatta forma giyiyor.
Le Parisien'de yer alan habere göre ise Frankfurt forması giyen Dina Ebimbe de sarı kırmızılıların teklifine olumsuz yanıt verdi.

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