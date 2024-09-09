Galatasaray’a çifte şok! Zalewski ve Ebimbe’den ret

Sezon sonu şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları bu doğrultuda devam ediyor. Son olarak Osimhen'i kadrosuna katan Aslan, iki yıldız için de görüşmelerde ilerlemeye kaydetmişti.

Roma'dan Nicola Zalewski ve Frankfurt'tan Dina Ebimbe'yi kadroduna katmak isteyen sarı kırmızılılara iki futbolcudan da ret yanıtı geldiği belirtildi.