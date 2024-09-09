Galatasaray’da Ismail Jakobs şoku! Maçta sakatlandı devam edemedi

Cimbom'a bir kötü haber de Ismail Jakobs 'tan geldi. Henüz sarı kırmızılı formayı giymeyen Senegalli futbolcu, ülkesi adına ter dökerken sakatlandı.

Ismail Jakobs Monaco'dan kiralandı

90'DA ÇIKMAK ZORUNDA KALDI

Ülkesi Sengal'in Burundi ile deplasmanda karşı karşya geldiği mücadeleye ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu, 90. dakikada yerde kaldı.

Ardından oyuna devam edemeyeceğini ifade ederek değişiklik istedi.

Bu sırada acı da çeken yıldız futbolcu, sedyeye gerek duymadan sahayı terk etti. Yerini ise El Hadji Malick Diouf'a bıraktı.