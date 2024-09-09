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Galatasaray'da Ismail Jakobs şoku! Maçta sakatlandı devam edemedi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından Galatasaray'ın kısa süre önce Monaco'dan zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladığı Ismaill Jakobs, milli maçta geçirdiği sakatlık sonrası oyundan çıktı.

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 21:00 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 21:00
Galatasaray’da Ismail Jakobs şoku! Maçta sakatlandı devam edemedi

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Milli ara öncesinde oynadığı Adana Demirspor maçında Mauro Icardi'nin sakatlığıyla sarsılan Galatasaray'da Arjantinli golcünün derbiye yetişmeme durumu söz konusuydu.

Cimbom'a bir kötü haber de Ismail Jakobs'tan geldi. Henüz sarı kırmızılı formayı giymeyen Senegalli futbolcu, ülkesi adına ter dökerken sakatlandı.

Ismail Jakobs Monaco'dan kiralandıIsmail Jakobs Monaco'dan kiralandı

90'DA ÇIKMAK ZORUNDA KALDI

Ülkesi Sengal'in Burundi ile deplasmanda karşı karşya geldiği mücadeleye ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu, 90. dakikada yerde kaldı.

Ardından oyuna devam edemeyeceğini ifade ederek değişiklik istedi.

Bu sırada acı da çeken yıldız futbolcu, sedyeye gerek duymadan sahayı terk etti. Yerini ise El Hadji Malick Diouf'a bıraktı.

Ismail Jakobs'un zorunlu satın alma maddesi bulunuyorIsmail Jakobs'un zorunlu satın alma maddesi bulunuyor

DURUMU NETLEŞECEK

Sahaya giren sağlık ekibiyle birlikte kenara gelen Ismail Jakobs'un durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Jakobs'un talihsiz anı sonrasında sarı kırmızılılar da durumdan haberdar olabilmek için Senegal heyetiyle irtibata geçerek bilgi aldı.

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