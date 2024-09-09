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Amartey'den Hüseyin Yücel'in sözlerine yalanlama!

Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, geçtiğimiz günlerde Amartey ile ilgili flaş açıklamalara imza atmıştı. Amartey'den Yücel'in sözlerine yalanlama geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 17:05 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 17:05
Amartey’den Hüseyin Yücel’in sözlerine yalanlama!

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Beşiktaş forması giyen Daniel Amartey, kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel'in kendisiyle ilgili sözlerine cevap verdi.

Sporx'te yer alan habere göre Ganalı savunma oyuncusu, Hüseyin Yücel'in sözleri için, "Bunlar tamamen gerçek dışı. Böyle bir şey olmadı, bu iddialar dikkate alınmamalı." ifadelerini kullandı.

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HÜSEYİN YÜCEL NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Amartey için şu sözleri kullanmıştı:

"Bugüne kadar 24 oyuncu gitti. 12 oyuncu geldi. Üç kişi kaldı Amartey, Aboubakar ve Chamberlain... Amartey çok garip... Arabistan kulübü ile anlaştık, uçağa binmedi. Eyüpspor'la anlaştık, bizim tesislerin arka kapısından kaçmış. 'Almanya'ya İngiltere'ye gideceğim diye tutturmuş; 'Transfer dönemi kapandı' deyince de 'Nasıl bitti' diyormuş. Bunların menajerleri de aynı. Lisans çıkarmadığımız takdirde paralarını talep etme hakları var. Maliyetleri 17 milyon Euro..."

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