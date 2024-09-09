Amartey’den Hüseyin Yücel’in sözlerine yalanlama!

Amartey Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yarattı.



HÜSEYİN YÜCEL NE DEMİŞTİ?



Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Amartey için şu sözleri kullanmıştı:



"Bugüne kadar 24 oyuncu gitti. 12 oyuncu geldi. Üç kişi kaldı Amartey, Aboubakar ve Chamberlain... Amartey çok garip... Arabistan kulübü ile anlaştık, uçağa binmedi. Eyüpspor'la anlaştık, bizim tesislerin arka kapısından kaçmış. 'Almanya'ya İngiltere'ye gideceğim diye tutturmuş; 'Transfer dönemi kapandı' deyince de 'Nasıl bitti' diyormuş. Bunların menajerleri de aynı. Lisans çıkarmadığımız takdirde paralarını talep etme hakları var. Maliyetleri 17 milyon Euro..."