Cristian Medina için Boca Juniors’tan Fenerbahçe açıklaması!

Transferin en hızlı takımlarından Fenerbahçe 'de Sofyan Amrabat takviyesi sonrasında orta sahaya yeni bir isim arayışı daha başlamış ve rota Güney Amerika olarak belirlenmişti. Sarı lacivetlilerin adresi Boca Juniors 'un genç yıldızı Cristian Medina oldu. Arjantin devi ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Medina'nın ocak ayında takıma katılması hususunda anlaşma sağlandı. Buenos Aires temsilcisi, transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Cristinan Medina geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor

BOCA'DAN AÇIKLAMA

Yıldız orta saha oyuncunun geleceği ile ilgili olarak Boca Juniors Sportif Direktörü Mauricio Serna açıklama yaptı. Serna; "Medina konusunda açık olmak gerekirse: Fenerbahçe'ye oyuncularımızdan biriyle ilgilendikleri için teşekkür ediyoruz, onlara uygun şekilde cevap verdik ve onlar da anlayış gösterdiler. Yeni birini transfer etme ihtimaliniz olmadığında, çok önemli bir oyuncunuzu bırakmanız mümkün değil. Fenerbahçe ile çok iyi bir ilişkimiz var ve birbirimizle konuşmaya devam edeceğiz, bu konu kapanmadı ve bu arada birbirimizle konuşacağız." ifadelerini kullandı.