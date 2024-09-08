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Cristian Medina için Boca Juniors'tan Fenerbahçe açıklaması!

Trendyol Süper Lig'de transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de Cristian Medina için ocak ayında takıma katılması konusunda Boca Juniors ile el sıkışılmıştı. Sarı lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Arjantin devi süreç hakkında açıklama yaparak durumun olumlu seyrettiğini duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 17:32 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 17:33
Cristian Medina için Boca Juniors’tan Fenerbahçe açıklaması!

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Transferin en hızlı takımlarından Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat takviyesi sonrasında orta sahaya yeni bir isim arayışı daha başlamış ve rota Güney Amerika olarak belirlenmişti. Sarı lacivetlilerin adresi Boca Juniors'un genç yıldızı Cristian Medina oldu. Arjantin devi ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Medina'nın ocak ayında takıma katılması hususunda anlaşma sağlandı. Buenos Aires temsilcisi, transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Cristian Media ocak ayında Fenerbahçe forması giyecekCristian Media ocak ayında Fenerbahçe forması giyecek

TAKVİM DUYURMUŞTU

Cristian Medina, ocak ayında Fenerbahçe'ye katılacak ve 5 yıllık kontrat imzalayacak. Takvim de ödenecek bonservis ve sonradan satıştan pay olmak üzere birçok detayı okuyucularına aktarmıştı.

Cristinan Medina geleceğin yıldızları arasında gösteriliyorCristinan Medina geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor

BOCA'DAN AÇIKLAMA

Yıldız orta saha oyuncunun geleceği ile ilgili olarak Boca Juniors Sportif Direktörü Mauricio Serna açıklama yaptı. Serna; "Medina konusunda açık olmak gerekirse: Fenerbahçe'ye oyuncularımızdan biriyle ilgilendikleri için teşekkür ediyoruz, onlara uygun şekilde cevap verdik ve onlar da anlayış gösterdiler. Yeni birini transfer etme ihtimaliniz olmadığında, çok önemli bir oyuncunuzu bırakmanız mümkün değil. Fenerbahçe ile çok iyi bir ilişkimiz var ve birbirimizle konuşmaya devam edeceğiz, bu konu kapanmadı ve bu arada birbirimizle konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Cristian Medina ocak ayında Fenerbahçe'ye imza atacakCristian Medina ocak ayında Fenerbahçe'ye imza atacak

BOCA KARİYERİ

Fenerbahçe'nin ocak ayında kadrosuna katacağı Cristian Medina, Boca Juniors formasını 156 karşılaşmada giydi. 9 gol atıp 11 de asist yaptı. 2 Arjantin Copa de La Liga, 1 Arjantin SuperLiga, 1 Arjantin Kupası ve 1 Arjantin Süper Kupası kazandı. Güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Arjantin U23 formasını da 10 kez terletti.

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