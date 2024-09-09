SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! Fred'e alternatif geliyor

Süper Lig'de yaz tescil dönemini en hareketli geçiren kulüplerden biri olan Fenerbahçe, son olarak Filip Kostic'i renklerine bağladı. Sırp yıldızın ardından hareketlilik sürüyor. Kanarya son olarak Jose Mourinho'nun talebi üzerine bir orta saha takviyesi adına gündemini sıcak tutuyor. Listede İngiltere'den bir yıldız daha var.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 17:59 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 18:00
Fenerbahçe’den transferde bir bomba daha! Fred’e alternatif geliyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşmak ve taraftarlarını sevindirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Sarı lacivertli yönetim, geçen sezon birçok maçta eksik kaldığı orta saha mevkisi için birbirinden önemli yıldızlarla görüşüyor. Onlardan biri de Harrison Reed.

Kanarya, Fred'in orta alanda rahatlaması ve zaman zaman olmadığı dönemlerde sorun yaşamamak adına yıldız ismi listesine aldı.

Harrison Reed 2020 yılında 6.5 milyon euroya transfer olduHarrison Reed 2020 yılında 6.5 milyon euroya transfer oldu

Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de Cristian Medina da ocak ayında takıma katılacak. Ayrıca Rade Krunic de gönderildi .

Kalite olarak rakiplerinden geride kalmak istemeyen Kanarya'da İngiliz futbolcu için girişimlere başladı. Bu sezon forma giydiği 4 maçta 95 dakika süre alan 29 yaşındaki futbolcu Fred'in yedeği olarak düşünüyor.

Harrison Reed Fulham ile 185 maça çıkıp 3 gol attı ve 12 asist yaptıHarrison Reed Fulham ile 185 maça çıkıp 3 gol attı ve 12 asist yaptı

Deneyimli orta sahanın kulübü Fulham ile 2027 yılına kadar sözleşmesi var. Güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro. Jose Mourinho'nun saha içerisinde üstünlük yakalamak için Reed'in transferine önem verdiği öğrenildi.

Süper Ligde son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcularSüper Ligde son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular
Süper Lig'de son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular

SON DAKİKA