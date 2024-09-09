Bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşmak ve taraftarlarını sevindirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
Sarı lacivertli yönetim, geçen sezon birçok maçta eksik kaldığı orta saha mevkisi için birbirinden önemli yıldızlarla görüşüyor. Onlardan biri de Harrison Reed.
Kanarya, Fred'in orta alanda rahatlaması ve zaman zaman olmadığı dönemlerde sorun yaşamamak adına yıldız ismi listesine aldı.
Harrison Reed 2020 yılında 6.5 milyon euroya transfer oldu
Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de Cristian Medina da ocak ayında takıma katılacak. Ayrıca Rade Krunic de gönderildi .
Kalite olarak rakiplerinden geride kalmak istemeyen Kanarya'da İngiliz futbolcu için girişimlere başladı. Bu sezon forma giydiği 4 maçta 95 dakika süre alan 29 yaşındaki futbolcu Fred'in yedeği olarak düşünüyor.
Harrison Reed Fulham ile 185 maça çıkıp 3 gol attı ve 12 asist yaptı
Deneyimli orta sahanın kulübü Fulham ile 2027 yılına kadar sözleşmesi var. Güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro. Jose Mourinho'nun saha içerisinde üstünlük yakalamak için Reed'in transferine önem verdiği öğrenildi.