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Bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşmak ve taraftarlarını sevindirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Sarı lacivertli yönetim, geçen sezon birçok maçta eksik kaldığı orta saha mevkisi için birbirinden önemli yıldızlarla görüşüyor. Onlardan biri de Harrison Reed. Kanarya, Fred'in orta alanda rahatlaması ve zaman zaman olmadığı dönemlerde sorun yaşamamak adına yıldız ismi listesine aldı.