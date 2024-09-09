Türkiye Umut Nayir ile İzlanda karşısında penaltı bekledi!

Avrupa Şampiyonası sonrasında Uluslar B Ligi'nde mücadele etmeye başlayan A Milli Takımımız, Galler ile karşılaştıktan sonra İzlanda ile kozlarını paylaştı.
Müsabakanın ilk yarısı sona ererken Umut Nayir, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı.
Avrupa Şampiyonası sonrasında Uluslar B Ligi'nde mücadele etmeye başlayan A Milli Takımımız, Galler ile karşılaştıktan sonra İzlanda ile kozlarını paylaştı.
Müsabakanın ilk yarısı sona ererken Umut Nayir, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı.
Pozisyon sonrasında gözler hakeme çevrildi. Ancak Arnavut hakem Enea Jorgji hareketin ceza sahası dışında olduğunu söyleyerek frikik kararı verdi.