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Türkiye Umut Nayir ile İzlanda karşısında penaltı bekledi!

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar B Ligi 4. Grup 2. maçında İzlanda ile karşı karşıya geldi. İlk yarının bitimine kısa bir süre kala Umut Nayir, rakibin müdahalesi sonrasında penaltı bekledi. Ancak beklenen karar çıkmadı.

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 22:42 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 22:46
Türkiye Umut Nayir ile İzlanda karşısında penaltı bekledi!

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Avrupa Şampiyonası sonrasında Uluslar B Ligi'nde mücadele etmeye başlayan A Milli Takımımız, Galler ile karşılaştıktan sonra İzlanda ile kozlarını paylaştı.

Müsabakanın ilk yarısı sona ererken Umut Nayir, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı.

Görüntü TV8'den alınmıştırGörüntü TV8'den alınmıştır

Pozisyon sonrasında gözler hakeme çevrildi. Ancak Arnavut hakem Enea Jorgji hareketin ceza sahası dışında olduğunu söyleyerek frikik kararı verdi.

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