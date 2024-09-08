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Bright Osayi-Samuel Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

Süper Lig'de yaptığı başarılı başlangıçla zirve iddiasını gösteren Fenerbahçe'ye can sıkıcı bir haber geldi. Sarı lacivertlilerin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, daha önce geçirip atlattığı sakatlığının ardından yeniden sakatlandı. Bu sebeple bir süre daha sahalardan uzak kalacak. Peki, Bright Osayi-Samuel Galatasaray derbisinde oynayacak mı? İşte yıldız futbolcunun kaçıracağı maçlar...

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 15:31 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 15:37
Bright Osayi-Samuel Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

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Milli maç arasının ardından Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe'de antrenmanlar devam ediyor Jose Mourinho yönetimindeki idmanlarda oyuncular elinden gelenin en iyisini yaparak kendisini Portekizli çalıştırıcıya kanıtlamak amacında. Ancak kötü bir haber geldi. Maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan sarı lacivertli ekipte Bright Osayi-Samuel yeniden sakatlandı.

Bright Osayi-Samuel kontratının bitmesi beklenmeden kış ayında Fenerbahçe'ye imza atmış ve sağ kanat olarak geldiği sarı lacivertlilerde bek mevkisine geçiş yapmıştıBright Osayi-Samuel kontratının bitmesi beklenmeden kış ayında Fenerbahçe'ye imza atmış ve sağ kanat olarak geldiği sarı lacivertlilerde bek mevkisine geçiş yapmıştı

Bu sezon oynanan Rizespor ve Alanyaspor maçlarının kadrosunda bileğindeki sakatlığı nedeniyle yer almayan 26 yaşındaki oyuncu, Nijerya Milli Takımı kampından da çıkarıldı. İstanbul'da çalışmalarına başlayan Osayi-Samuel, çift kale maçta yaşadığı arka adele sakatlığı nedeniyle yine herkesi üzdü.

Bright Osayi-Samuel bu sezon sakatlıklar nedeniyle istediği düzeye gelemediBright Osayi-Samuel bu sezon sakatlıklar nedeniyle istediği düzeye gelemedi

Hürriyet'in haberine göre yaşaann bu sakatlık sonrasında deneyimli sağ bekin 3 maç formasından uzak kalması gündemde. Teknik heyet de alternatife ihtiyaç duyduğu bu dönemde büyük endişe yaşıyor.

Bright Osayi-Samuel taraftarların en çok sevdiği isimler arasında yer alıyorBright Osayi-Samuel taraftarların en çok sevdiği isimler arasında yer alıyor

Osayi'nin Kasımpaşa, Alanyaspor ve Galatasaray ve Avrupa Ligi'ndeki US Gilloise maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

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