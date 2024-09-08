Bright Osayi-Samuel Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

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Milli maç arasının ardından Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe'de antrenmanlar devam ediyor Jose Mourinho yönetimindeki idmanlarda oyuncular elinden gelenin en iyisini yaparak kendisini Portekizli çalıştırıcıya kanıtlamak amacında. Ancak kötü bir haber geldi. Maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan sarı lacivertli ekipte Bright Osayi-Samuel yeniden sakatlandı.

Bright Osayi-Samuel kontratının bitmesi beklenmeden kış ayında Fenerbahçe'ye imza atmış ve sağ kanat olarak geldiği sarı lacivertlilerde bek mevkisine geçiş yapmıştı Bu sezon oynanan Rizespor ve Alanyaspor maçlarının kadrosunda bileğindeki sakatlığı nedeniyle yer almayan 26 yaşındaki oyuncu, Nijerya Milli Takımı kampından da çıkarıldı. İstanbul'da çalışmalarına başlayan Osayi-Samuel, çift kale maçta yaşadığı arka adele sakatlığı nedeniyle yine herkesi üzdü.