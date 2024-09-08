Bright Osayi-Samuel Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

Milli maç arasının ardından Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe'de antrenmanlar devam ediyor Jose Mourinho yönetimindeki idmanlarda oyuncular elinden gelenin en iyisini yaparak kendisini Portekizli çalıştırıcıya kanıtlamak amacında. Ancak kötü bir haber geldi. Maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan sarı lacivertli ekipte Bright Osayi-Samuel yeniden sakatlandı.
Bright Osayi-Samuel kontratının bitmesi beklenmeden kış ayında Fenerbahçe'ye imza atmış ve sağ kanat olarak geldiği sarı lacivertlilerde bek mevkisine geçiş yapmıştı
Bu sezon oynanan Rizespor ve Alanyaspor maçlarının kadrosunda bileğindeki sakatlığı nedeniyle yer almayan 26 yaşındaki oyuncu, Nijerya Milli Takımı kampından da çıkarıldı. İstanbul'da çalışmalarına başlayan Osayi-Samuel, çift kale maçta yaşadığı arka adele sakatlığı nedeniyle yine herkesi üzdü.
Bright Osayi-Samuel bu sezon sakatlıklar nedeniyle istediği düzeye gelemedi
Hürriyet'in haberine göre yaşaann bu sakatlık sonrasında deneyimli sağ bekin 3 maç formasından uzak kalması gündemde. Teknik heyet de alternatife ihtiyaç duyduğu bu dönemde büyük endişe yaşıyor.