Jose Mourinho’dan flaş Oğuz Aydın kararı! Listeye yazılmamıştı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Ligin 5. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan sarı lacivertliler yakaladığı çıkışı bu maçta da sürdürmenin peşinde.

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, grup maçlarında oynatacağı isimlerin listesini UEFA'ya sundu. Kanarya'da iki yeni transfer Oğuz Aydın ve Levent Mercan kadroda yer almadı.