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Jose Mourinho'dan flaş Oğuz Aydın kararı! Listeye yazılmamıştı

Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı lacivertlilerde yeni transferlerden Oğuz Aydın ve Levent Mercan kadroda yer almadı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun Oğuz Aydın ile ilgili flaş bir karar aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 09:36 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 09:36
Jose Mourinho’dan flaş Oğuz Aydın kararı! Listeye yazılmamıştı

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Ligin 5. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan sarı lacivertliler yakaladığı çıkışı bu maçta da sürdürmenin peşinde.

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, grup maçlarında oynatacağı isimlerin listesini UEFA'ya sundu. Kanarya'da iki yeni transfer Oğuz Aydın ve Levent Mercan kadroda yer almadı.

Oğuz Aydın, milli takımın oyuncu havuzunda da yer alıyor.Oğuz Aydın, milli takımın oyuncu havuzunda da yer alıyor.
OĞUZ AYDIN İÇİN FLAŞ KARAR

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun Oğuz Aydın konusunda flaş bir karar aldığı iddia edildi. Fanatik'te yer alan habere göre Mourinho, kanat performansından memnun kalmadığı Oğuz'u sol bek bölgesinde deneyecek.

Oğuz Aydın ile transfer döneminde Galatasaray da yakından ilgilenmişti.Oğuz Aydın ile transfer döneminde Galatasaray da yakından ilgilenmişti.
2. FERDİ OLACAK

Levent Mercan'ın performansını da beğenmeyen deneyimli teknik adam, Jayden Oosterwolde'nin yokluğunda sol bek bölgesinde Oğuz Aydın'a şans verecek.

Fenerbahçe böylece Oğuz Aydın'dan ikinci bir Ferdi Kadıoğlu katkısı bekleyecek.

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