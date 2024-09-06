Jose Mourinho’dan flaş Oğuz Aydın kararı! Listeye yazılmamıştı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Ligin 5. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan sarı lacivertliler yakaladığı çıkışı bu maçta da sürdürmenin peşinde.
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, grup maçlarında oynatacağı isimlerin listesini UEFA'ya sundu. Kanarya'da iki yeni transfer Oğuz Aydın ve Levent Mercan kadroda yer almadı.
Oğuz Aydın, milli takımın oyuncu havuzunda da yer alıyor.
OĞUZ AYDIN İÇİN FLAŞ KARAR
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun Oğuz Aydın konusunda flaş bir karar aldığı iddia edildi. Fanatik'te yer alan habere göre Mourinho, kanat performansından memnun kalmadığı Oğuz'u sol bek bölgesinde deneyecek.
Oğuz Aydın ile transfer döneminde Galatasaray da yakından ilgilenmişti.
2. FERDİ OLACAK
Levent Mercan'ın performansını da beğenmeyen deneyimli teknik adam, Jayden Oosterwolde'nin yokluğunda sol bek bölgesinde Oğuz Aydın'a şans verecek.
Fenerbahçe böylece Oğuz Aydın'dan ikinci bir Ferdi Kadıoğlu katkısı bekleyecek.