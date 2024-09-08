Bu sezon kadrosuna Allan Saint-Maximin, Sofyan Amrabat ve Youssef En-Nesyri gibi önemli oyuncuları katan Fenerbahçe 'ye bir yıldız takviyesi daha geldi. Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'ın da görüştüğü Filip Kostic ile anlaşmaya vardı. Deneyimli kanat İstanbul'a gelecek ve kendisini sarı lacivertli kulübe bağlayan kontratı imzalayarak bir sezon boyunca kiralık olarak forma giyecek. Peki, Filip Kostic kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? Kariyeri ve hayatına dair detaylar haberimizde yer alıyor.

Filip Kostic bu sezon Juventus'ta resmi maça çıkmadı

FILIP KOSTIC HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Sarı lacivertlilerin Juventus'tan kiraladığı Filip Kostic kariyerine Radnički 1923 Kragujevac'ta başladı. Radnicki'nin Alt yapısına geçiş yaptıktan sonra ilk yurt dışı deneyimini Groningen'e yaptı. Tıpkı yakın arkadaşı Dusan Tadic gibi. Tadic, 2010'da geldiği Hollanda temsilcisinden 2012'de ayrılmıştı. Kostic de 2012 yazında yeşil beyazlılara imza att. 2 senelik macerasının ardından bir sonraki adesi Stuttgart oldu. İki sezon da kırmızı beyazlı formayı giydikten sonra bu kez 14 milyon euroya tapusunu Hamburg aldı. Bonservis bedeli giderek yükselen yıldız sol kanat istediği çıkışı yapamadı. Franfurt'a kiralandı. Ancak burada adeta küllerinden doğdu. Alman temsilcisine yaptığı 6.30 milyon euroluk transfer sonrasında UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı. Bu başarı ona Juventus'un kapılarını açtı. Torino temsilcisi kendisi için 14.70 milyon euro ödedi. Şu ana kadar ödenen toplam bonservis bedeli ise 42.85 milyon euro.