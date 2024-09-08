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Filip Kostic kimdir? Kaç yaşında nereli hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe'nin dünya yıldızı transferlerine bir yenisini daha eklediği Filip Kostic, İstanbul'a gelerek kendisini sarı lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Sırp futbolcu hakkında da pek çok soru cevabını bulmak üzere araştırılıyor. Peki, Filip Kostic kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? Kariyeri ve hayatına dair detaylar haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 16:35 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 16:35
Filip Kostic kimdir? Kaç yaşında nereli hangi takımlarda oynadı?

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Bu sezon kadrosuna Allan Saint-Maximin, Sofyan Amrabat ve Youssef En-Nesyri gibi önemli oyuncuları katan Fenerbahçe'ye bir yıldız takviyesi daha geldi. Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'ın da görüştüğü Filip Kostic ile anlaşmaya vardı. Deneyimli kanat İstanbul'a gelecek ve kendisini sarı lacivertli kulübe bağlayan kontratı imzalayarak bir sezon boyunca kiralık olarak forma giyecek. Peki, Filip Kostic kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? Kariyeri ve hayatına dair detaylar haberimizde yer alıyor.

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FILIP KOSTIC KİMDİR?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic, 1 Kasım 1992 tarihinde Sırbistan'ın dördüncü büyük şehri Kragujevac'ta doğdu. 31 yaşındadır. 1.85 metre boyundaki Sırp futbolcu şu anda Juventus'ta forma giymektedir.

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FILIP KOSTIC HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Sarı lacivertlilerin Juventus'tan kiraladığı Filip Kostic kariyerine Radnički 1923 Kragujevac'ta başladı. Radnicki'nin Alt yapısına geçiş yaptıktan sonra ilk yurt dışı deneyimini Groningen'e yaptı. Tıpkı yakın arkadaşı Dusan Tadic gibi. Tadic, 2010'da geldiği Hollanda temsilcisinden 2012'de ayrılmıştı. Kostic de 2012 yazında yeşil beyazlılara imza att. 2 senelik macerasının ardından bir sonraki adesi Stuttgart oldu. İki sezon da kırmızı beyazlı formayı giydikten sonra bu kez 14 milyon euroya tapusunu Hamburg aldı. Bonservis bedeli giderek yükselen yıldız sol kanat istediği çıkışı yapamadı. Franfurt'a kiralandı. Ancak burada adeta küllerinden doğdu. Alman temsilcisine yaptığı 6.30 milyon euroluk transfer sonrasında UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı. Bu başarı ona Juventus'un kapılarını açtı. Torino temsilcisi kendisi için 14.70 milyon euro ödedi. Şu ana kadar ödenen toplam bonservis bedeli ise 42.85 milyon euro.

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KOSTIC VE MİLLİ TAKIM

Filip Kostic Sırbistan Milli Takımı ile ilk maçına Azebaycan karşısında çıktı. 7 Haziran 2016'te oynanan dostluk maçında 55 dakika forma giyen tecrübeli futbolcu 1 asist yaptı. Toplamda ise 64 kez bu formayı terleterek 3 defa rakip fileleri sarsmayı başardı. Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere ile oynanan maçta sakatlandı ve turnuvayı kapattı.

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