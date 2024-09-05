Fred'in yokluğunda taktiksel anlamda büyük zorluk yaşayan sarı lacivertlilerde, teknik direktör Jose Mourinho Brezilyalı yıldızı yedekleyecek bir isim için yönetimden talepte bulundu.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak kadrosunu Sofyan Amrabat ile güçlendiren Kanarya'da tek gündem 8 numara transferi.

Fenerbahçe 'de bu isteğin ardından Boca Juniors forması giyen Cristian Medina 'yı gündemine aldı. Kanarya uzun süren transfer görüşmelerinin ardından halen bir sonuç alamadı. Medina'nın da ayrılmak için kulübüne baskı yaptığı öğrenilirken Arjantin ekibinden Fenerbahçe'ye sürpriz bir talep geldi.

Cristian Medina Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor.

TEK ŞARTLA KABUL

Boca Juniors, daha önce Fenerbahçe'nin yaptığı 15 milyon dolar ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifini Arjantin'de transfer döneminin kapanması nedeniyle reddetmişti.



Medina'nın yerini transfer dönemi açılmadan dolduramayacak olan Boca, Fenerbahçe'ye "Teklifi kabul edelim ancak Medina ocak ayına kadar bizde oynasın" talebinde bulundu.

Fenerbahçe'nin bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu olurken, son kararı teknik direktör Jose Mourinho verecek.