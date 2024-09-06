Şenol Güneş’ten Abdullah Avcı ve transfer açıklaması

Trabzonspo taraftarının Şenol Güneş'ten beklentisi büyük

"SORUN OLDUĞU DOĞRU"

Takımda sorunlar olduğunu söyleyen Güneş, "Takımda bir sorun olduğu doğru. Bugün de beklenen bir sonuç alınmamışsa nedenleri vardır. Biz bunları düzeltmeye çalışacağız oyun ve skor olarak. Gördüğümüz sorunları nasıl çözeceğimizi konuşacağız. Şu anda onları çözeceğiz. Geriye doğru eksik yaptı, iyi yaptı konuşmaya gerek yok." dedi.

"ABDULLAH HOCA İLE GÖRÜŞTÜM"

Eski teknik direktör Abdullah Avcı ile istişarede bulunduğunu ifade eden Güneş, "Geriye dönük şikayet yok. Abdullah Hoca ile görüştüm, yeni bir ekip yaparak biz çalışacağız. İnşallah iyi bir takım oluşturup sürdürmeye çalışacağız. Trabzonspor'da bu değişim hep olacaktır ama hep Trabzonspor kalacak burada. Kulübün yaşaması ve başarılı olması önemli. İyi bir Trabzonsporlu durumdan memnun değilse ben de değilim. Çalışacağız. Takıma sahip çıksınlar." ifadelerini kullandı.