Şenol Güneş’ten Abdullah Avcı ve transfer açıklaması

Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Şenol Güneş, yeni öğrencileriyle Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı. Milli takımda bulunan ve sakat oyuncuların katılmadığı antrenmanlarda zorlu müsabaka için en iyi hazırlanılmaya çalışılıyor. Deneyimli antrenör de basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak önemli açıklamalarda bulundu.
Trabzonspo taraftarının Şenol Güneş'ten beklentisi büyük
"SORUN OLDUĞU DOĞRU"
Takımda sorunlar olduğunu söyleyen Güneş, "Takımda bir sorun olduğu doğru. Bugün de beklenen bir sonuç alınmamışsa nedenleri vardır. Biz bunları düzeltmeye çalışacağız oyun ve skor olarak. Gördüğümüz sorunları nasıl çözeceğimizi konuşacağız. Şu anda onları çözeceğiz. Geriye doğru eksik yaptı, iyi yaptı konuşmaya gerek yok." dedi.
"ABDULLAH HOCA İLE GÖRÜŞTÜM"
Eski teknik direktör Abdullah Avcı ile istişarede bulunduğunu ifade eden Güneş, "Geriye dönük şikayet yok. Abdullah Hoca ile görüştüm, yeni bir ekip yaparak biz çalışacağız. İnşallah iyi bir takım oluşturup sürdürmeye çalışacağız. Trabzonspor'da bu değişim hep olacaktır ama hep Trabzonspor kalacak burada. Kulübün yaşaması ve başarılı olması önemli. İyi bir Trabzonsporlu durumdan memnun değilse ben de değilim. Çalışacağız. Takıma sahip çıksınlar." ifadelerini kullandı.
Şenol Güneş ilk maçında eski takımı Beşiktaş'a karşı mücadele verecek
"TEK EKSİĞİMİZ SKOR VE GÜZEL OYUN"
Teknik direktörlük koltuğunda uzun süre oturmak istediğini belirten Şenol Güneş, "Göreve başladım şimdi, inşallah uzun yıllar kalırım sizin sayenizde. Tek eksiğimiz skor ve güzel oyun. Saha içinde kalacağım ben de. Pozisyon olarak burada bir görevim var, bunu iyi yapacağımın sözünü verebilirim." sözlerini sarf etti.
"OYUNCU SAYISINI ARTIRMALIYIZ"
Alt yapının önemine vurgu yaparak oyuncuların kalitesini ve sayısını artırmaları gerektiğini dile getiren Güneş, "Kulüpte güzel şeyler yapılmış. Zeminler toparlayacak. Salonlar, çalışma alanları, analiz bölümler, bunlar olmazsa olmazlar. Yapanlara teşekkür ediyorum. Biz yapacaklarımızla, Trabzonspor, büyük takım ama yurt dışında daha büyük kulüp olmasına çalışacağız. Bir hayalim daha olacaksa, Trabzon'dan çıkardığımız oyuncuları, sayılarını arttırmak, bunları geliştirmek ve yarıştırmak ama aynı zamanda iyi oyuncular alıp yarışmak." ifadelerini kullandı.
TRANSFER AÇIKLAMASI
Transferin sonraki aşama olduğunu kaydeden Güneş; "Transfer konusu daha sonra. Şu anda işimizi elimizdekilerle yürüteceğiz. Alacağımız oyuncuların bize uygun olması lazım. Kupa ve ligdeyiz. Bu haftadan sonra çok fazla sıkışık dönem olmayacaktır. Önemli olan şu 3 hafta. Burada da destek bekliyoruz." sözlerini sarf etti.