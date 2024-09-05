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Premier Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde tek sorun var

Ferdi Kadıoğlu yerine takıma sol bek takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, gözünü Premier Lig'in yıldızına çevirdi. Ada ekibi de teklife olumlu yaklaşsa da transferin önünü tıkayan tek bir neden var. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 15:58 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 15:58
Premier Lig’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Transferde tek sorun var

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Ferdi Kadıoğlu'yu Premier Lig ekiplerinden Brighton'a 30 milyon euro bedelle satan sarı lacivertliler, milli yıldızın yerini yine Ada'dan doldurmak için çalışmalarına başladı.

Kanarya, birçok yıldızını kadro dışı bırakan Chelsea'den sol bek Chilwell'i kadrosuna katmak için uğraşlarını sürdürüyor.

Ben Chilwell, Chelsea'de kadro dışı kaldı.Ben Chilwell, Chelsea'de kadro dışı kaldı.
TRANSFERDE TEK SORUN VAR

İngiliz basınına göre Chelsea, as takımdan ayrı çalışan Chilwell'i Fenerbahçe'ye göndermeye olumlu yaklaşıyor. Ancak Maviler, yıldız sol beki bonservisiyle göndermeyi istiyor.

Ben Chilwell'in ise haftalık 200 bin pound olan kazancı, transferin önünü tıkıyor.

Ben Chilwell, Premier Lig'in ve Chelsea'nin en fazla kazanan isimlerinden biri.Ben Chilwell, Premier Lig'in ve Chelsea'nin en fazla kazanan isimlerinden biri.
4 sene önce Chelsea'ye 50 milyon euro karşılığında transfer olan Ben Chilwell, Rice James ile birlikte İngiliz ekibinin en çok kazanan futbolcusu konumunda.

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