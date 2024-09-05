Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları devam ediyor. Ferdi Kadıoğlu'yu Premier Lig ekiplerinden Brighton'a 30 milyon euro bedelle satan sarı lacivertliler, milli yıldızın yerini yine Ada'dan doldurmak için çalışmalarına başladı.

Ben Chilwell 'in ise haftalık 200 bin pound olan kazancı, transferin önünü tıkıyor.

Ben Chilwell, Premier Lig'in ve Chelsea'nin en fazla kazanan isimlerinden biri.

4 sene önce Chelsea'ye 50 milyon euro karşılığında transfer olan Ben Chilwell, Rice James ile birlikte İngiliz ekibinin en çok kazanan futbolcusu konumunda.