İtalyanlardan Osimhen için sözleşme iddiası! "O takımlar hariç..."

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar son olarak Napoli'den Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katmış ve tüm dünyada büyük ses getirmişti.
Osimhen'in Galatasaray'a imza atması tartışmaları da beraberinde getirdi. Osimhen'in yıllık ücretinin ne kadarını Galatasaray'ın ödeyeceği ve ocak ayında fesih maddesi olup olmadığı konuşulmaya devam ediyor.
Osimhen'in Galatasaray'a imzası tüm dünyada konuşuldu.
İTALYANLARDAN FLAŞ İDDİA
Bu doğrultuda İtalyan basınında flaş bir haber yayımlandı. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray, Osimhen'in yıllık maaşı olan 11 milyon euronun tamamını ödeyecek.
Osimhen Galatasaray'da 45 numara giyecek.
O TAKIMLAR HARİÇ
İtalyanlar Osimhen'in Napoli ile imzaladığı sözleşmedeki ocak ayı detayını da duyurdu. Buna göre Nijeryalı yıldızın serbest kalma bedeli Ocak 2025'ten itibaren 130 milyon eurodan 75 milyon euroya düşecek.
Ancak bu bedelin İtalyan takımları için geçerli olmayacağı kaydedildi.