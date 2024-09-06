İtalyanlardan Osimhen için sözleşme iddiası! "O takımlar hariç..."

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar son olarak Napoli'den Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katmış ve tüm dünyada büyük ses getirmişti.

Osimhen'in Galatasaray'a imza atması tartışmaları da beraberinde getirdi. Osimhen'in yıllık ücretinin ne kadarını Galatasaray'ın ödeyeceği ve ocak ayında fesih maddesi olup olmadığı konuşulmaya devam ediyor.