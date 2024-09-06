Vincenzo Montella’dan Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler açıklaması

Karşılaşmanın ilk yarısında bekledikleri oyunu ortaya koyamadıklarını dile getiren Vincenzo Montella ; "Zorlanacağımız bir maç olduğunu biliyorduk. Organizasyonlarda sıkıntı çektik. İkinci yarı daha çok beğendim takımı. Ama her zaman yaşıyoruz futbolcularımızla. 7 Temmuz'da turnuvayı bitirdik ve yorgunluklar mevcut. Hedeflerimize istediğimiz gibi devam etmeyi umuyoruz. Hakan Çalhanoğlu giridkten sonra farkı gördük. Hem defansta hem ofansta. Bunu net bir şekilde gördük. Sadece bizim için değil Inter adına da öyle" dedi.

Barış Alper Yılmaz'ın atılması sonrası Vincenzo Montella büyük bir mutsuzluk yaşadı

HAKAN VE ARDA AÇIKLAMASI

İtalyan teknik adam karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Hakan Çalhanoğlu ve sakatlanarak çıkmak zorunda kalan Arda Güler ile ilgili olarak; "İzlanda güçlü bir takım. O güne kadar herkesi değerlendireceğiz. Arda'yı da Hakan'ı da. Hakan'ı yarın değerlendireceğiz. Arda için de kararımızı veririz. Sol bekte sorunumuz var. Emirhan'ın stoper olduğunu biliyoruz ama iki bekimiz de yorgundu. Burada bir eksiğimiz vardı ve Emirhan'ı orada değerlendirdik. Ferdi bizim için çok değerli bir oyuncu. Burada olmasını isterdik ancak eldeki oyuncuaları değerlendirmeyi tercih ederim. Böylelikle Emirhan'ı da başlatma fırsatı bulduk. Pazartesi günü taraftarlarımızın 12. adam olacağından şüphem yok. Umarım kazanarak sahadan ayrılırız." ifadelerini kullandı.