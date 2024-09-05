Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Victor Osimhen'i kadrosuna katan sarı kırmızılılar büyük yankı uyandırmıştı. Yıldız golcünün transferinin ardından 3-5-2 sistemine geçeceği konuşulan Aslan, orta saha ve sol kanat takviyesi için harekete geçti.
Adrien Rabiot, henüz kendisine takım bulamadı.
RABIOT İÇİN YENİ TEKLİF
Juventus ile sözleşmesi sona eren Adrien Rabiot ile uzun süredir ilgilenen Galatasaray, transferi bir türlü noktalayamamıştı. Avrupa devleriyle yaptığı görüşmelerde de anlaşma sağlayamayan Rabiot için Galatasaray son kez kapıyı çalacak.
Galatasaray'da sol kanat için ilk hedef Filip Kostic.
SOL KANAT İÇİN KOSTIC
Yeni sistemde sol kanatı tamamen kullanabilecek bir isim arayan Galatasaray, Juventus forması giyen Filip Kostic için girişimlerine devam ediyor. Aslan'ın Kostic transferini kısa süre içerisinde noktalaması bekleniyor.