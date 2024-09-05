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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Victor Osimhen'i kadrosuna katan sarı kırmızılılar büyük yankı uyandırmıştı. Yıldız golcünün transferinin ardından 3-5-2 sistemine geçeceği konuşulan Aslan, orta saha ve sol kanat takviyesi için harekete geçti.