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Galatasaray'a çifte dünya yıldızı! Osimhen'in ardından sıra onlarda

Victor Osimhen transferiyle tüm dünyada yankı uyandıran Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın ardından iki dünya yıldızını daha kadrosuna katabilmek için çalışmalarına devam ediyor. İşte o isimler ve transferdeki son durum...

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 11:06 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 11:06
Galatasaray’a çifte dünya yıldızı! Osimhen’in ardından sıra onlarda

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Victor Osimhen'i kadrosuna katan sarı kırmızılılar büyük yankı uyandırmıştı. Yıldız golcünün transferinin ardından 3-5-2 sistemine geçeceği konuşulan Aslan, orta saha ve sol kanat takviyesi için harekete geçti.

Adrien Rabiot, henüz kendisine takım bulamadı.Adrien Rabiot, henüz kendisine takım bulamadı.
RABIOT İÇİN YENİ TEKLİF

Juventus ile sözleşmesi sona eren Adrien Rabiot ile uzun süredir ilgilenen Galatasaray, transferi bir türlü noktalayamamıştı. Avrupa devleriyle yaptığı görüşmelerde de anlaşma sağlayamayan Rabiot için Galatasaray son kez kapıyı çalacak.

Galatasaray'da sol kanat için ilk hedef Filip Kostic.Galatasaray'da sol kanat için ilk hedef Filip Kostic.
SOL KANAT İÇİN KOSTIC

Yeni sistemde sol kanatı tamamen kullanabilecek bir isim arayan Galatasaray, Juventus forması giyen Filip Kostic için girişimlerine devam ediyor. Aslan'ın Kostic transferini kısa süre içerisinde noktalaması bekleniyor.

Galatasarayda Sergio Oliveira şoku! Fesih ücreti dudak uçuklattıGalatasarayda Sergio Oliveira şoku! Fesih ücreti dudak uçuklattı
Galatasaray'da Sergio Oliveira şoku! Fesih ücreti dudak uçuklattı

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