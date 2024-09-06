Galatasaray'da orta saha arayışları devam ediyor. Sezon başında Gabriel Sara'yı 18 milyon euroluk rekor bedelle kadrosuna katan sarı kırmızılılar, yine de eksiğini tam manasıyla karşılayamadı.

Özellikle 3-5-2 sistemine geçiş kararının ardından yönetimden bir orta saha takviyesi daha isteyen Okan Buruk, Galatasaray'a karşı adeta şov yapan Emil Breivik'i listenin ilk sırasına yazdı.