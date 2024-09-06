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Galatasaray'a sürpriz orta saha! O maçta şov yapmıştı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. 8 numara takviyesi için Adrien Rabiot ile uzun süre görüşen sarı kırmızılılar anlaşma sağlayamadı. Bunun üzerine Okan Buruk yönetimden eski gözdesini istedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 11:04 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 11:04
Galatasaray’a sürpriz orta saha! O maçta şov yapmıştı

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Galatasaray'da orta saha arayışları devam ediyor. Sezon başında Gabriel Sara'yı 18 milyon euroluk rekor bedelle kadrosuna katan sarı kırmızılılar, yine de eksiğini tam manasıyla karşılayamadı.

Özellikle 3-5-2 sistemine geçiş kararının ardından yönetimden bir orta saha takviyesi daha isteyen Okan Buruk, Galatasaray'a karşı adeta şov yapan Emil Breivik'i listenin ilk sırasına yazdı.

Breivik Galatasaray'a karşı oynadığı futbolla dikkat çekti.Breivik Galatasaray'a karşı oynadığı futbolla dikkat çekti.
MOLDE'NİN TAVRI ÖNEMLİ

Geçtiğimiz sezon oynanan Molde maçlarının ardından Galatasaray Breivik ile anlaşmış ancak kulübü Molde'nin yüksek bonservis beklentisi transfere engel olmuştu.

Norveçli oyuncu beklenen patlamayı yapamadı.Norveçli oyuncu beklenen patlamayı yapamadı.
Aslan 24 yaşındaki Norveçli orta saha için kısa süre içerisinde yeniden girişimlerde bulunacak. Breivik için Molde'nin tavrı ise transferde belirleyici olacak.

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