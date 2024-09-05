Galatasaray’da Sergio Oliveira şoku! Fesih ücreti dudak uçuklattı

Galatasaray 'da sergilediği performansla teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen ve kadroda yer almayan Sergio Oliviera'nın sözleşmesi feshedildi.

Sergio Oliveira'nın Okan Buruk ile anlaşamadığı iddia ediliyordu. 5.8 MİLYON EURO ÖDENECEK Sarı-kırmızılıların ödediği fesih bedeli taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı. 31 yaşındaki futbolcu Yunanistan ekiplerinden Olympiakos'a 2+1 yıllık imza atarken Galatasaray , Sergio Oliveira 'nın sözleşmesini 5.8 milyon euro karşılığında feshetti. Galatasaray, Oliveira'ya verilecek sözleşme fesih bedelini 3 yıla yayılan taksitler halinde ödeyecek.

Sergio Oliveira'nın iki yıllık daha sözleşmesi bulunuyordu.



58 MAÇTA SÜRE BULDU



Galatasaray forması altında 58 maçta süre bulan Oliveira, 6 gol attı ve 7 asist yaptı.