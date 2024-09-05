Portekiz 2 - Hırvatistan 1 maç sonucu ( ÖZET )

UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda Portekiz, sahasında Hırvatistan'ı konuk etti ve heyecan dolu mücadele 2-1'lik Portekiz galibiyetiyle sonuçlandı. Cristiano Ronaldo'nun da forma giydiği Portekiz Milli Takımı, güçlü rakibi karşısında önemli bir galibiyet elde etti.

Portekiz'in Golleri ve Maçın Detayları

Maçın ilk dakikalarında üstün bir oyun sergileyen Portekiz, 7. dakikada Diogo Dalot'un golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının ortalarına doğru baskısını sürdüren ev sahibi takım, 34. dakikada Cristiano Ronaldo'nun attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. Bu golle birlikte Ronaldo, futbol tarihinde resmi maçlarda 900 gole ulaşan ilk oyuncu olarak yeni bir rekor kırdı.

Hırvatistan ise bu gole hızlı bir şekilde cevap vermeye çalıştı ve 41. dakikada Dalot'un kendi kalesine attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Bu gol, Hırvatistan için umut ışığı olsa da, maçın geri kalanında başka gol olmadı ve karşılaşma 2-1'lik Portekiz galibiyetiyle tamamlandı.