PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Portekiz 2 - Hırvatistan 1 maç sonucu ( ÖZET )

UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda Portekiz, sahasında Hırvatistan'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini 7. dakikada Diogo Dalot ve 34. dakikada Cristiano Ronaldo kaydederken, Hırvatistan'ın tek golü Dalot'un kendi kalesine attığı golle geldi. Bu sonuçla Portekiz, gruptaki iddiasını sürdürdü. Cristiano Ronaldo, bu maçta attığı golle resmi maçlardaki 900. golüne ulaşarak bir kez daha tarihe geçti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 23:53 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 23:57
Portekiz 2 - Hırvatistan 1 maç sonucu ÖZET

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda Portekiz, sahasında Hırvatistan'ı konuk etti ve heyecan dolu mücadele 2-1'lik Portekiz galibiyetiyle sonuçlandı. Cristiano Ronaldo'nun da forma giydiği Portekiz Milli Takımı, güçlü rakibi karşısında önemli bir galibiyet elde etti.

Portekiz'in Golleri ve Maçın Detayları

Maçın ilk dakikalarında üstün bir oyun sergileyen Portekiz, 7. dakikada Diogo Dalot'un golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının ortalarına doğru baskısını sürdüren ev sahibi takım, 34. dakikada Cristiano Ronaldo'nun attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. Bu golle birlikte Ronaldo, futbol tarihinde resmi maçlarda 900 gole ulaşan ilk oyuncu olarak yeni bir rekor kırdı.

Hırvatistan ise bu gole hızlı bir şekilde cevap vermeye çalıştı ve 41. dakikada Dalot'un kendi kalesine attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Bu gol, Hırvatistan için umut ışığı olsa da, maçın geri kalanında başka gol olmadı ve karşılaşma 2-1'lik Portekiz galibiyetiyle tamamlandı.

CRİSTİANO RONALDO'DAN YENİ REKOR

Cristiano Ronaldo, Hırvatistan karşısında attığı golle resmi maçlarda 900 gol barajını aşan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. Bu gol, onun kariyerindeki yeni bir dönüm noktası olarak kaydedildi. UEFA Uluslar Ligi'nde A Grubu'nda mücadele eden Portekiz, bu galibiyetle gruptaki yerini sağlamlaştırdı ve gelecek maçlar için moral kazandı.

UEFA ULUSLAR LİGİ 5 EYLÜL 2024 MAÇLARI

Lig A Grup 1 🌟

  • 🕥 21:45 İskoçya 🆚 Polonya
  • 🕥 21:45 Portekiz 🆚 Hırvatistan

Lig A Grup 4 🌟

  • 🕥 21:45 Danimarka 🆚 İsviçre
  • 🕥 21:45 Sırbistan 🆚 İspanya

Lig C Grup 1 🔥

  • 🕖 19:00 Azerbaycan 🆚 İsveç
  • 🕥 21:45 Estonya 🆚 Slovakya

Lig C Grup 3 🔥

  • 🕥 21:45 Belarus 🆚 Bulgaristan
  • 🕥 21:45 Kuzey İrlanda 🆚 Lüksemburg

EXXEN CANLI MAÇ İZLE

https://www.exxen.com/tr adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Cristian Medinanın alternatifini buldu! 9 milyonluk teklifFenerbahçe Cristian Medinanın alternatifini buldu! 9 milyonluk teklif
Fenerbahçe Cristian Medina'nın alternatifini buldu! 9 milyonluk teklif
Trabzonspordan forvete bir transfer daha! İlk teklif yapıldı!Trabzonspordan forvete bir transfer daha! İlk teklif yapıldı!
Trabzonspor'dan forvete bir transfer daha! İlk teklif yapıldı!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan OVP açıklaması | OVP nedir? OVP kararları neler?
Yunan basınında Mısır-Türkiye anlaşmaları rahatsızlığı | Arap basını tarihi diyerek duyurdu
NETFLIX’in skandal dizisi Famagusta’ya karşı 50’nci Yıl Belgeseli!
Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın arkadaşlarından duygulandıran sözler: Burası onun yeri
İzmir Körfezi’ndeki balık ölümleri: Kirlilik sınırdan 50 kat daha fazla | Bakan Kurum tarih verdi: Acil eylem planı yükleniyor
ABD ile soykırımcı Netanyahu arasında Gazze’de ateşkes polemiği! Hamisini yalanladı: Yakın değiliz
İzmir’deki elektrik faciasında 42 sanık hakim karşısına çıktı! Akılalmaz savunma
Vaniköy’deki kaçak yapıya göz yuman Ekrem İmamoğlu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı hedef aldı! Bakanlıktan yanıt gecikmedi
Orta Vadeli Program açıklandı: Ekonominin 3 yıllık yol haritası | OVP’de enflasyon hedefleri değişti: Ne zaman tek hane olacak?
HAVA DURUMU | Meteoroloji uyardı! Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! İstanbul’a yağış geliyor
Esra Erol’da aile içi istismar ve çıplak fotoğraf ihbarı! Sahte hesap açıp babasını dolandırmıştı! Türkiye’nin konuştuğu olayda flaş gelişmeler
İSLAM MEMİŞ TARİH VERDİ! Gram altın alacaklar dikkat! Altın yükselecek mi düşecek mi?
Fransa’nın yeni başbakanı belli oldu! Kim bu Michel Barnier?
ÖZEL | Boca Juniors’tan Fenerbahçe’ye flaş Cristian Medina teklifi!
Tekrar entübe edilen Reha Muhtar’dan haber var! Herkes sağlık durumunu merak ediyordu...
SON DAKİKA