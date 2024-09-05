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Fenerbahçe Cristian Medina'nın alternatifini buldu! 9 milyonluk teklif

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, orta saha rotasyonuna eklemek üzere Cristian Medina'nın peşine düşmüştü ancak Boca'nın ocak ayını işaret etmesi farklı ismin de alternatif olarak belirlenmesini sağladı ve ilk teklif yapıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 19:02 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 19:14
Fenerbahçe Cristian Medina’nın alternatifini buldu! 9 milyonluk teklif

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Son olarak Rade Krunic ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de orta sahaya yapılan Sofyan Amrabat sonrası bir isim daha alınmak isteniyor. Jose Mourinho'nun istediği bu takviye için ilk olarak Cristian Medina için Boca Juniors'un kapısı çalınmış ve pazarlıklar yapılmıştı. Ancak şu ana kadar imzalar atılmadı. Gündeme farklı bir isim daha alındı. Arjantin basınına göre Alan Lescano, Kanarya'nın alternatif ismi oldu.

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OCAK AYI TALEBİ İŞİ ZORA SOKTU

Takvim'in okuyucularına aktardığı haberde Fenerbahçe'nin Cristian Medina için Güney Amerika devi Boca Juniors'a 15 milyon dolar ve yüzde 20 sonraki satıştan pay önerdiği ve Arjantin temsilcisinin bu öneriyi tescil döneminin kapanması nedeniyle reddettiği belirtilmişti. Medina'yı satması halinde yerine yemi bir isim alamayacak olan sarı lacivertliler sonrasında dönüş yaparak; "Teklifi kabul edelim ancak Medina ocak ayına kadar bizde oynasın" talebinde bulundu. Yönetim bu konuyu düşünmek için süre isterken kararı ise Jose Mourinho verecek.

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13 GOLDE ADI VAR

Cristian Medina'nın transfer olmayı çok istediği sarı lacivertlilerde herhangi bir son dakika sürprizine izin verilmeden kadronun güçlendirilmesi için yeni alternatifler belirleniyor. Yıldız futbolcunun yerine Argentinos Jrs.'un yıldızı listeye dahil edildi. Geride kalan sezonda çıktığı 33 karşılaşmada 9 gol atıp 4 de asist yapan 22 yaşındaki orta saha istatistiklerinin yanı sıra saha içindeki aksiyonları ile de heyecan yaratıyor.

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9 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Fotomaç'ın 0221.com sitesinden derlediği habere göre Fenerbahçe, Alan Lescano için kulübü Argentinos Jrs.'a 9 milyon euro teklif yapıldı. Ayrıca haberde Medina'nın ardından ikinci tercih olduğu da belirtildi. Lescano'nun kulübüyle 2027'ye kadar kontratı bulunurken piyasa değeri ise 5 milyon euro.

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