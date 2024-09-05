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Son olarak Rade Krunic ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de orta sahaya yapılan Sofyan Amrabat sonrası bir isim daha alınmak isteniyor. Jose Mourinho'nun istediği bu takviye için ilk olarak Cristian Medina için Boca Juniors'un kapısı çalınmış ve pazarlıklar yapılmıştı. Ancak şu ana kadar imzalar atılmadı. Gündeme farklı bir isim daha alındı. Arjantin basınına göre Alan Lescano, Kanarya'nın alternatif ismi oldu.