2024 Paris Olimpiyatları 'nda istediği başarıları gösteremeyen Türkiye, Paralimpik Oyunları'nda rekor kırmayı başardı. Bugüne kadar en yüksek sayıda madalyayı 2020 Tokyo'da kazanan kırmızı beyazlılar, 15 madalya kazanmıştı. Paris'te bu sayı son 3 gün kala 16'ya çıkarılarak tarihe geçen bir başarı yakalandı.

Türkiye Paris'teki madalya sayısını 19'a çıkarabilir

MADALYA 19'A ÇIKABİLİR

Türkiye, şu ana kadar 2 altın, 8 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Golbol Kadın Milli Takımı, klasik yayda Karışık Okçuluk Milli takımı ve para masa tenisinde Kübra Korkut final maçlarına çıkacak. Millilerin gün sonunda madalya sayısı toplamda en az 19'a yükselecek.

Türkiye'ye altın madalyayı şu ana kadar para okçulukta Öznur Cüre Girdi, para tekvandoda Mahmut Bozteke, gümüş madalyaları para atletizmde Muhammet Khalvandi ve Aysel Önder, para halterde Abdullah Kayapınar ve Besra Duman, para tekvandoda Ali Can Özcan, Fatih Çelik ve Gamze Gürdal, para atıcılıkta Aysel Özgan, bronz madalyaları ise para okçulukta Nesim Turan/Abdullah Öztürk çifti, Ali Öztürk ve Ebru Acer, para judoda Ecem Taşın Çavdar, para halterde Nazmiye Muratlı ile para tekvandoda Meryem Betül Çavdar getirdi.