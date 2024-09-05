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Yeni sezonda yaptığı kötü başlangıçla taraftarlarını üzen Trabzonspor, teknik direktörlüğüne giderek Şenol Güneş'i göreve getirmişti. Deneyimli çalıştırıcının 5. dönemi resmen başladı ve takımla ilk idmanına da perşembe günü çıkacak. Diğer yandan transfer çalışmaları da sürüyor. Bugüne kadar birçok ismi kadrosuna katan bordo mavililer, forvet hattına çok önemli bir takviye yapmayı planlıyor. Gündemdeki futbolcu ise Gift Orban.

Gift Orban bu sezon çıktığı tek maçta 2 gol atmayı başardı 2 GOLÜ VAR Trabzonspor geçen sezon transfer olduğu Lyon'da istediği süreyi bulamayan Gift Orban'ı listesine aldı. Fırtına, Simon Banza'nın ardından Orban ile hücum gücündeki seviyeyi daha da artırmak amacında. Bu sezon Fransız temsilcisinde 31 dakika forma giyen Nijeryalı yıldız, 2 gole imza atmış ve Strasbourg karşısında takımının 3-1 geriden dönmesinde katkı sağlamıştı.