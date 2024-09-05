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Trabzonspor'dan forvete bir transfer daha! İlk teklif yapıldı!

Teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'i getiren Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo mavililer daha önce Simon Banza hamlesi ile güçlendirdiği forvet hattını daha da etkili hale getirebilmek adına flaş bir ismi gündemine aldı ve ilk teklifini de iletti. İşte detaylar..

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 16:19 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 16:21
Trabzonspor’dan forvete bir transfer daha! İlk teklif yapıldı!

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Yeni sezonda yaptığı kötü başlangıçla taraftarlarını üzen Trabzonspor, teknik direktörlüğüne giderek Şenol Güneş'i göreve getirmişti. Deneyimli çalıştırıcının 5. dönemi resmen başladı ve takımla ilk idmanına da perşembe günü çıkacak. Diğer yandan transfer çalışmaları da sürüyor. Bugüne kadar birçok ismi kadrosuna katan bordo mavililer, forvet hattına çok önemli bir takviye yapmayı planlıyor. Gündemdeki futbolcu ise Gift Orban.

Gift Orban bu sezon çıktığı tek maçta 2 gol atmayı başardıGift Orban bu sezon çıktığı tek maçta 2 gol atmayı başardı

2 GOLÜ VAR

Trabzonspor geçen sezon transfer olduğu Lyon'da istediği süreyi bulamayan Gift Orban'ı listesine aldı. Fırtına, Simon Banza'nın ardından Orban ile hücum gücündeki seviyeyi daha da artırmak amacında. Bu sezon Fransız temsilcisinde 31 dakika forma giyen Nijeryalı yıldız, 2 gole imza atmış ve Strasbourg karşısında takımının 3-1 geriden dönmesinde katkı sağlamıştı.

Gift Orban Trabzonspor'a imza atması halinde Simon Banza ve Enis Draguş ile forma rekabeti verecek. Ayrıca Enis Destan da sakatlandıktan sonra rotasyona dahil olacak.Gift Orban Trabzonspor'a imza atması halinde Simon Banza ve Enis Draguş ile forma rekabeti verecek. Ayrıca Enis Destan da sakatlandıktan sonra rotasyona dahil olacak.

AEK DA TALİP

Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Karadeniz ekibinde Gift Orban'ın menajeri ve kulübüyle görüşmeler başladı.Yunanistan temsilcisi AEK'nın da istediği golcü oyuncu için farklı formüller masada. Satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin yanı sıra bonservis konusundaki kesinliğin dayandırıldığı maddeler bulunuyor. Gol sayısı ve şampiyonluk gibi koşullar da devrede.

Gift Orban Gent formasıyla Başakşehir'e iki maçta 4 gol atmayı başarmıltıGift Orban Gent formasıyla Başakşehir'e iki maçta 4 gol atmayı başarmıltı

14 MİLYON EUROYA ALINDI

17 Temmuz 2002'de Nijerya'nın Benue kentinde doğan Gift Orban, Bison FC'de futbola başladı. İlk durağı ve yurt dışı deneyimi Stabaek oldu. Norveç'te adını duyurmayı başardı ve 4.6 milyon euro karşılığında KAA Gent'e imza attı. Tam 1 sene sonra da Fransız devi Lyon'un radarına girmeyi başardı. Fransız ekibi 14 milyon euroyu kasasından çıkararak tapusunu aldı. Kariyerinde çıktığı 93 maçta 56 gol atıp 9 da asist yaptı.

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