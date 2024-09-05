Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'in geçtiği Fırtına'da çehre bir anda değişti.
Başkan Ertuğrul Doğan ile beraber transferin kapanmasına kısa süre kala harekete geçen Şenol Güneş'in ilk hamlesini Beşiktaş'tan yapacağı iddia edildi.
Şenol Güneş, Trabzonspor'daki 5. dönemine başladı.
ABOUBAKAR BOMBASI
Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen ve takım aranan Vincent Aboubakar için Trabzonspor'un devreye girdiği belirtildi. Fanatik'te yer alan habere göre teknik direktör Şenol Güneş, Aboubakar ile görüşerek yıldız futbolcunun son durumu hakkında bilgi aldı.
Vincent Aboubakar, Beşiktaş kadrosunda düşünülmüyor.
SICAK BAKIYOR
Onuachu'dan maliyetinin daha az olması Trabzonspor yönetiminin de bakış açısını değiştirirken, Kamerunlu yıldızın da Trabzonspor'a transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.