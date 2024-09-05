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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'in geçtiği Fırtına'da çehre bir anda değişti. Başkan Ertuğrul Doğan ile beraber transferin kapanmasına kısa süre kala harekete geçen Şenol Güneş'in ilk hamlesini Beşiktaş'tan yapacağı iddia edildi.