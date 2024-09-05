Galatasaray’ın Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Sarı kırmızılıların grup maçları için UEFA'ya bildirdiği liste de belli oldu. Yeni transfer Victor Osimhen kadroda yer aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Sarı kırmızılıların grup maçları için UEFA'ya bildirdiği liste de belli oldu. Yeni transfer Victor Osimhen kadroda yer aldı.
Galatasaray'ın Avrupa kadrosu şu isimlerden oluştu;
Kaleci: Fernando Muslera, Batuhan Şen, Günay Güvenç.
Defans: Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı.
Orta saha: Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Lucas Torreira.
Forvet: Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.
4 İSİM YOK!
Galatasaray'da, Eyüp Aydın, Taylan Antalyalı, Cicaldau ve Halil Dervişoğlu UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı.