SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'ın Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı kırmızılıların grup maçları için UEFA'ya bildirdiği liste de belli oldu. Yeni transfer Victor Osimhen kadroda yer alırken 4 isim liste dışında kaldı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 16:25 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 16:37
Galatasaray’ın Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Sarı kırmızılıların grup maçları için UEFA'ya bildirdiği liste de belli oldu. Yeni transfer Victor Osimhen kadroda yer aldı.

Galatasaray, Young Boys'a elenerek Devler Ligi'ne veda etti.Galatasaray, Young Boys'a elenerek Devler Ligi'ne veda etti.
Galatasaray'ın Avrupa kadrosu şu isimlerden oluştu;

Kaleci: Fernando Muslera, Batuhan Şen, Günay Güvenç.

Defans: Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı.

Orta saha: Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Lucas Torreira.

Forvet: Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.

Galatasaray'da yeni hedef UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu.Galatasaray'da yeni hedef UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu.
4 İSİM YOK!

Galatasaray'da, Eyüp Aydın, Taylan Antalyalı, Cicaldau ve Halil Dervişoğlu UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı.

Galatasaraya çifte dünya yıldızı! Osimhenin ardından sıra onlardaGalatasaraya çifte dünya yıldızı! Osimhenin ardından sıra onlarda
Galatasaray'a çifte dünya yıldızı! Osimhen'in ardından sıra onlarda
Galatasarayda Sergio Oliveira şoku! Fesih ücreti dudak uçuklattıGalatasarayda Sergio Oliveira şoku! Fesih ücreti dudak uçuklattı
Galatasaray'da Sergio Oliveira şoku! Fesih ücreti dudak uçuklattı

SON DAKİKA