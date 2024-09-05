Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam eden Fenerbahçe, UEFA'ya listesini bildirdi. Listede 21 futbolcuya yer verildi.
Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam eden Fenerbahçe, UEFA'ya listesini bildirdi. Listede 21 futbolcuya yer verildi.
FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDE YER ALAN OYUNCULAR
Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Livakovic, Ertuğrul Çetin
Savunma: Samet Akaydin, Çağlar, Djiku, Mert Müldür, Oosterwolde, Becao, Osayi Samuel
Orta saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan, Fred, İrfan Can Kahveci, Amrabat, Szymanski,
Forvet: Dzeko, Tadic, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin
YENİ TRANSFERLERE ŞOK!
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede 4 isim yer almadı. Yeni transferlerden Fatih Karagrümük'ten satın alınan Levent Mercan ile Galatasaray'ın da istemesine rağmen kadroya dahil edilen Oğuz Aydın kadro dışı kaldı. Ayrıca takımdan ayrılması beklenen Ryan Kent'in yanı sıra Bartuğ Elmaz da Avrupa'da oynamayacak.
FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ
Slavia Prag (D)
Manchester United (E)
Olympique Lyon (E)
AZ Alkmaar (D)
Union SG (E)
Midtjylland (D)
Athletic Bilbao (E)
Twente (D)