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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! Yeni transferlere şok

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu. Sarı lacivertlilerde dört isim kadroya alınmadı. İkisi ise yeni transfer. İşte UEFA'ya bildirilen liste ve alınmayan futbolcular...

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 16:32 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 16:54
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! Yeni transferlere şok

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Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam eden Fenerbahçe, UEFA'ya listesini bildirdi. Listede 21 futbolcuya yer verildi.

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FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDE YER ALAN OYUNCULAR

Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Livakovic, Ertuğrul Çetin

Savunma: Samet Akaydin, Çağlar, Djiku, Mert Müldür, Oosterwolde, Becao, Osayi Samuel

Orta saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan, Fred, İrfan Can Kahveci, Amrabat, Szymanski,

Forvet: Dzeko, Tadic, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin

Levent Mercan da listeye dahil edilmeyen isimler arasında yer aldıLevent Mercan da listeye dahil edilmeyen isimler arasında yer aldı

YENİ TRANSFERLERE ŞOK!

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede 4 isim yer almadı. Yeni transferlerden Fatih Karagrümük'ten satın alınan Levent Mercan ile Galatasaray'ın da istemesine rağmen kadroya dahil edilen Oğuz Aydın kadro dışı kaldı. Ayrıca takımdan ayrılması beklenen Ryan Kent'in yanı sıra Bartuğ Elmaz da Avrupa'da oynamayacak.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde birçok rakiple zorlu maçlar oynayacak.Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde birçok rakiple zorlu maçlar oynayacak.

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ

Slavia Prag (D)
Manchester United (E)
Olympique Lyon (E)
AZ Alkmaar (D)
Union SG (E)
Midtjylland (D)
Athletic Bilbao (E)
Twente (D)

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