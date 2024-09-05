Fenerbahçe Jose Mourinho ile birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde üst turları görmek ve başarılı bir sezon geçirmek istiyor

Levent Mercan da listeye dahil edilmeyen isimler arasında yer aldı

YENİ TRANSFERLERE ŞOK!

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede 4 isim yer almadı. Yeni transferlerden Fatih Karagrümük'ten satın alınan Levent Mercan ile Galatasaray'ın da istemesine rağmen kadroya dahil edilen Oğuz Aydın kadro dışı kaldı. Ayrıca takımdan ayrılması beklenen Ryan Kent'in yanı sıra Bartuğ Elmaz da Avrupa'da oynamayacak.