Fenerbahçe’de yabancı kontenjanı açıldı!

Fenerbahçe, kadroda düşünülmeyen isimleriyle yollarını ayırdı.



2 YABANCILIK YER OLACAK



Luan Peres bonservis bedeli olmadan Santos'a gitti. Rade Krunic, Kızılyıldız'a imza attı ancak bu transferde ücret alınıp alınmadığı açıklanmadı. Bu ayrılıkların ardından kadrodaki yabancı sayısı 13'e düştü ve kontenjanda 1 kişilik daha yer açıldı. Üstelik Ryan Kent'le hâlâ vedalaşılamamasına rağmen yabancı sayısındaki sorun çözülmüş oldu. İngiliz futbolcuya lisans çıkartılmayacağı için Fenerbahçe, şu anda 2 yabancı transferi daha yapabilecek durumda.