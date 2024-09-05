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Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı açıldı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de kadro planlaması devam ediyor. Sarı lacivertliler, bu doğrultuda kadrosundaki birçok yabancı futbolcusuyla yollarını ayırırken kontenjan sorununu da çözmüş oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 10:38 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 10:38
Fenerbahçe’de yabancı kontenjanı açıldı!

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Lig bittikten sonra Fenerbahçe'de, sözleşmeleri sona eren Michy Batshuayi ve Joshua King ile yollar ayrılmıştı. Bonucci ise futbolu bıraktı. Kanarya, transferde hemen gaza bastı ve Maximin, En-Nesyri ve Amrabat'ı kadrosuna kattı. Ancak bu transferler sonrası yabancı oyuncu sayısı 18'e yükseldi.

14 kontenjanın olduğu ve üstelik yeni takviyelerin de beklendiği sezonda bu durum, yönetimin başını ağrıtıyordu. Sarı-Lacivertliler, fesih ve kiralama yoluyla sıkıntıyı aşmayı başardı. Önce Crespo bedelsiz olarak Başakşehir'e gitti. Ardından Gremio'nun satın alma opsiyonunu kullanmadığı Joao Pedro serbest bırakıldı. Son 1 haftada ise yaprak dökümü hız kazandı. Zajc, Toulouse'a kiralandı.

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2 YABANCILIK YER OLACAK

Luan Peres bonservis bedeli olmadan Santos'a gitti. Rade Krunic, Kızılyıldız'a imza attı ancak bu transferde ücret alınıp alınmadığı açıklanmadı. Bu ayrılıkların ardından kadrodaki yabancı sayısı 13'e düştü ve kontenjanda 1 kişilik daha yer açıldı. Üstelik Ryan Kent'le hâlâ vedalaşılamamasına rağmen yabancı sayısındaki sorun çözülmüş oldu. İngiliz futbolcuya lisans çıkartılmayacağı için Fenerbahçe, şu anda 2 yabancı transferi daha yapabilecek durumda.

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