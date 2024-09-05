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Busenaz Sürmeneli'ye çirkin saldırı! Saldırgan tutuklandı

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, trafikte çirkin bir saldırıya uğradı. Yol verme tartışmasında Busenaz'ın kullandığı aracı önüne kırarak durduran sürücü, Busenaz'a fiziki ve sözlü saldırıda bulundu. Şüpheli, gözaltı sorgusu sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından tutuklandı.

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 10:29 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 10:33
Busenaz Sürmeneli’ye çirkin saldırı! Saldırgan tutuklandı

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Trabzon'daki olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında, İskenderpaşa Mahallesi Devlet Sahil Yolu Ganita mevkisinde meydana geldi.

Giresun yönüne giden kamyonetin sürücüsü Sedat Karatay, kuvvetli sağanakla su birikintisi oluşan yolda trafiğin ağır ilerlemesi sonucu önünde seyreden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin kullandığı otomobili sollamak istedi.
Saldırgan şahıs Sedat Karatay'a ait araç.Saldırgan şahıs Sedat Karatay'a ait araç.

Karatay, 'yol verme' tartışması nedeniyle, Sürmeneli'nin otomobilinin önüne kırdı. Duran aracından inen Karatay, iddiaya göre, Busenaz Sürmeneli'ye tokat attı. Milli boksöre küfrettiği de öne sürülen şüpheli, aracıyla bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin kısa sürede yakaladığı ve hakkında birçok suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, gözaltı sorgusu sonrası sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından tutuklandı.
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