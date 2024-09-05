Sağ bek arayışlarını da sürdüren Beşiktaş için Kieran Trippier ismi gündeme geldi. Adı son olarak Eyüpspor ve Başakşehir ile de anılan yıldız futbolcunun Beşiktaş'a kiralanabileceği yazıldı.

Trippier için transferde Eyüpspor ve Başakşehir ismi de geçiyor.

İngiliz basını, Newcastle United'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Trippier için en ciddi kulübün Beşiktaş olduğunu belirtti. 2026 yılında kadar sözleşmesi bulunan Trippier'in ilk etapta kiralanması planlanıyor.