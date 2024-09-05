Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosunu birçok yıldızla güçlendiren siyah beyazlılarda saha içinde işler yolunda gidiyor.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden Kartal, son olarak Joao Mario hamlesiyle takımı güçlendirdi.
Trippier'in Newcastle'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
TRIPPIER İDDİASI
Sağ bek arayışlarını da sürdüren Beşiktaş için Kieran Trippier ismi gündeme geldi. Adı son olarak Eyüpspor ve Başakşehir ile de anılan yıldız futbolcunun Beşiktaş'a kiralanabileceği yazıldı.
Trippier için transferde Eyüpspor ve Başakşehir ismi de geçiyor.
İngiliz basını, Newcastle United'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Trippier için en ciddi kulübün Beşiktaş olduğunu belirtti. 2026 yılında kadar sözleşmesi bulunan Trippier'in ilk etapta kiralanması planlanıyor.