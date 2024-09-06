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Türkiye Galler karşısında! Montella'dan sürpriz 11

Uluslar B Ligi'nde mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımımız ilk maçında Galler ile karşılaşacak. Millilerde hedef deplasmanda kazanıp gruba iyi bir başlangıç yapmak. Teknik direktörümüz Vincenzo Montella sahaya süreceği 11'i de büyük ölçüde belirledi. İşte muhtemel 11'imiz ve maçla ilgili detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 13:45 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 13:45
Türkiye Galler karşısında! Montella’dan sürpriz 11

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında bu gece Cardiff'te Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 4. kez mücadele edecek.

Uluslar Ligi'nde iki kez B Ligi ve bir kez de C Ligi'nde mücadele eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü kez mücadele edeceği B Ligi'ni zirvede tamamlayarak ilk kez A Ligi'ne yükselmeye çalışacak.

A Milli Futbol Takımı, Galler, İzlanda ve Karadağ ile A Ligi'ne yükselmek için karşı karşıya gelecek.

Uluslar Ligi'nde üç sezonda toplam 16 maç oynayan ay-yıldızlı ekip 6 galibiyet, 6 yenilgi ve 4 beraberlik yaşadı. Bu maçlarda 28 gol atan Türkiye, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.

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ULUSLAR LİGİ'NDE İLK MACERA KÖTÜ BAŞLADI

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nin ilk kez oynandığı 2018-2019 sezonunda B Ligi'nde mücadele etti.

Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetimindeki ay-yıldızlı ekip B Ligi 2. Grup'ta İsveç ve Rusya ile eşleşti. Dört maçta 1 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan milliler, 4 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

Milli takım, Rusya'ya evinde 2-1 ve deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Deplasmanda İsveç'i 3-2 yenen Türkiye, sahasında 1-0 kaybederek grubu 3 puanla son sırada tamamladı.

C Ligi'ne düşmesi gereken ay-yıldızlı ekip, turnuva formatı değişince bir sonraki sene de B Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.

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MİLLİ TAKIM BU KEZ C LİGİ'NE DÜŞTÜ

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde 2020-2021 sezonunda ise B Ligi 3. Grup'ta yer aldı. Şenol Güneş idaresindeki ay-yıldızlı ekip Macaristan, Rusya ve Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

Grupta oynadığı 6 maçta tek galibiyet elde edebilen milli takım, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 6 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.

Tek galibiyetini 3-2 ile sahasında Rusya karşısında alan Türkiye, Sırbistan karşısında ise 0-0 ve 2-2'lik beraberlikler aldı. Rusya ile deplasmanda 1-1 berabere kalan milli takım, Macaristan karşısında 1-0 ve 2-0'lık yenilgiler yaşadı.

Milliler 6 puanla aynı puana sahip Sırbistan'ın averajla gerisinde kaldığı için son sırada grubu tamamladı ve C Ligi'ne düştü.

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C LİGİ'NDE LİDERLİK

Ay-yıldızlı ekip 2022-2023 sezonunda ise UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg, Faroe Adaları ve Litvanya ile eşleşti.

Stefan Kuntz yönetiminde grupta oynadığı ilk 4 maçı kazanan Türkiye, Lüksemburg ile 3-3 berabere kalırken, Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu.

Altı karşılaşmada 18 gol atan Türkiye, kalesinde 5 gol gördü.

Topladığı 13 puanla grubunu lider tamamlayan ay-yıldızlı ekip, yeniden B Ligi'ne yükseldi.

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DÖRDÜNCÜ MACERA GALLER'DE BAŞLIYOR

A Milli Takımın, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. macerası B Ligi 4. Grup'ta bu gece deplasmanda oynayacağı Galler maçıyla başlayacak. 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda karşısına çıkacak milliler, 11 Ekim'de ise Karadağ'ı konuk edecek.

14 Ekim'de İzlanda deplasmanına çıkacak ay-yıldızlı ekip, 16 Kasım'da Galler'i ağırlayacak ve 19 Kasım'da Karadağ ile oynayacağı maçla grubunu tamamlayacak.

MUHTEMEL 11 KARARI

Teknik direktör Vincenzo Montella, Galler karşısında sahaya süreceği 11'i de belirledi.

Millilerin sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor;

Mert Günok; Mert Müldür, Çağlar, Abdülkerim, Eren; İsmail, Hakan; Arda, Orkun, Kenan, Barış Alper.

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