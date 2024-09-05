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Beşiktaş'ın yıldızına teklif! Yönetim düşünmeden reddetti!

Süper Lig'de 3'te 3 yapan ve Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden Beşiktaş, transferlerini sürdürüyor. Siyah beyazlılarda kadronun mevcut isimlerine de teklifler geliyor. Fransız devinin önerisi ise düşünülmeden geri çevrildi.

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 17:38 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 17:40
Beşiktaş’ın yıldızına teklif! Yönetim düşünmeden reddetti!

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Giovanni van Bronckhorst yönetiminde başladığı sezonda ilk milli maç arasına kadar kayıpsız gelen Beşiktaş, ligdeki 3 maçını kazandı. Avrupa Ligi'nde de lig usulü ile oynanacak yeni grup sistemine girmeyi başardı.Diğer yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Şu ana kadar 8 futbolcuyu kadrosuna katan Kartal'da mevcut futbolculara da teklifler var. Fransa'nın en önemli takımlarından Lyon'un Gedson Fernandes için yaptığı öneri reddedildi.

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Bu sezon çıktığı 6 karşılaşmada 4 gol atan ve 2 de asist yapan Portekizli futbolcu hem kariyerinin en iyi başlangıcına attı hem de en skorer sezonuna imza attı. Şimdiden 6 kez tabelanın değişmesini sağlayan yıldız oyuncu birçok takımın da listesine girdi.

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KARARIN NEDENİ AVRUPA

Lyon'un istediği Gedson Fernandes için yönetim bir an bile düşünmeden ret cevabı verdi. Nedeni ise Ligue 1 temsilcisinin Avrupa Ligi'nde direkt rakipleri olması. Ayrıca son saatlerde yapılan bu teklifin ardından hareket zamanı kalmaması da kararda etkili oldu.

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BİR VATANDAŞI DAHA GELDİ

Gedson Fernandes'in Beşiktaş ile olan kontratı 2027'de sona eriyor. Ayrıca Rafa Silva'nın yanı sıra Joao Mario ile birlikte daha da etkili olması beklenen orta sahada herkese umut vermeye devam ediyor.

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