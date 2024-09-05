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Giovanni van Bronckhorst yönetiminde başladığı sezonda ilk milli maç arasına kadar kayıpsız gelen Beşiktaş, ligdeki 3 maçını kazandı. Avrupa Ligi'nde de lig usulü ile oynanacak yeni grup sistemine girmeyi başardı.Diğer yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Şu ana kadar 8 futbolcuyu kadrosuna katan Kartal'da mevcut futbolculara da teklifler var. Fransa'nın en önemli takımlarından Lyon'un Gedson Fernandes için yaptığı öneri reddedildi.