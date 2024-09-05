Giovanni van Bronckhorst yönetiminde başladığı sezonda ilk milli maç arasına kadar kayıpsız gelen Beşiktaş, ligdeki 3 maçını kazandı. Avrupa Ligi'nde de lig usulü ile oynanacak yeni grup sistemine girmeyi başardı.Diğer yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Şu ana kadar 8 futbolcuyu kadrosuna katan Kartal'da mevcut futbolculara da teklifler var. Fransa'nın en önemli takımlarından Lyon'un Gedson Fernandes için yaptığı öneri reddedildi.
Gedson Fernandes'in satışı gerçekleşmesi halinde Benfica yüzde 50 paya sahip
Bu sezon çıktığı 6 karşılaşmada 4 gol atan ve 2 de asist yapan Portekizli futbolcu hem kariyerinin en iyi başlangıcına attı hem de en skorer sezonuna imza attı. Şimdiden 6 kez tabelanın değişmesini sağlayan yıldız oyuncu birçok takımın da listesine girdi.
Gedson Fernandes'i isteyen Lyon bu sezon 3 maçta 2 mağlubiyet alıp son hafta Strasbourg'u 4-3 yendi
KARARIN NEDENİ AVRUPA
Lyon'un istediği Gedson Fernandes için yönetim bir an bile düşünmeden ret cevabı verdi. Nedeni ise Ligue 1 temsilcisinin Avrupa Ligi'nde direkt rakipleri olması. Ayrıca son saatlerde yapılan bu teklifin ardından hareket zamanı kalmaması da kararda etkili oldu.