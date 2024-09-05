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San Marino tarihinde ilk kez galibiyet sevinci yaşadı!

UEFA Uluslar D Ligi 1. Grup maçında Liechtenstein'i evinde ağırlayan San Marino, rakibini 1-0 yenerek tüm maçlarda 20 yıl, resmi karşılaşmalarda ise ilk kez galibiyet elde etti.

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 00:22 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 00:29
San Marino tarihinde ilk kez galibiyet sevinci yaşadı!

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Milli takımımızın B seviyesinde bulunduğu Uluslar Ligi'nde ilk hafta maçları oynanmaya başlandı. San Marino, sahasında konuk ettiği Liechtenstein'i 1-0 yendi.

San Marino resmi maçlardaki ilk galibiyetini aldıSan Marino resmi maçlardaki ilk galibiyetini aldı

Bu sonuçla ev sahibi ekip tüm kulvarlarda 20 yıl, resmi maçlarda ise ilk kez galibiyet elde etmiş oldu.

San Marino, ilk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 53. dakikasında Sensoli'nin attığı golle maçı 1-0 kazandı.

Bu sonuçla San Marino puanını 3'e yükseltti, Liechtenstein ise grubu puansız açtı.

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