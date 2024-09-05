San Marino tarihinde ilk kez galibiyet sevinci yaşadı!

San Marino resmi maçlardaki ilk galibiyetini aldı

Bu sonuçla ev sahibi ekip tüm kulvarlarda 20 yıl, resmi maçlarda ise ilk kez galibiyet elde etmiş oldu.

San Marino, ilk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 53. dakikasında Sensoli'nin attığı golle maçı 1-0 kazandı.

Bu sonuçla San Marino puanını 3'e yükseltti, Liechtenstein ise grubu puansız açtı.