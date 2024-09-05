San Marino tarihinde ilk kez galibiyet sevinci yaşadı!

Milli takımımızın B seviyesinde bulunduğu Uluslar Ligi'nde ilk hafta maçları oynanmaya başlandı. San Marino, sahasında konuk ettiği Liechtenstein'i 1-0 yendi.
Milli takımımızın B seviyesinde bulunduğu Uluslar Ligi'nde ilk hafta maçları oynanmaya başlandı. San Marino, sahasında konuk ettiği Liechtenstein'i 1-0 yendi.
Bu sonuçla ev sahibi ekip tüm kulvarlarda 20 yıl, resmi maçlarda ise ilk kez galibiyet elde etmiş oldu.
San Marino, ilk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 53. dakikasında Sensoli'nin attığı golle maçı 1-0 kazandı.
Bu sonuçla San Marino puanını 3'e yükseltti, Liechtenstein ise grubu puansız açtı.