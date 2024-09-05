Trabzonspor Simon Banza ve Serdar Saatçı’yı KAP’a bildirdi

Trabzonspor 'un 13. transferi resmen tamamlandı. Bordo mavililer, Braga 'da forma giyen Demokratik Kongolu futbolcu Simon Banza 'nın geçici transferini ve Serdar Saatçı'nın bonservisinin alındığını KAP'a bildirdi.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

Bordo mavililerden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Profesyonel futbolcu Simon Banza 'nın, kulübümüze geçici transferi konusunda Braga ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır.

Serdar Saatçı yeniden Türkiye'de oynayacak

SERDAR GERİ DÖNDÜ

Trabzonspor daha önce Beşiktaş'ta da forma giyen Serdar Saatçı'yı da kadrosuna kattığını duyurarak; "Profesyonel futbolcu Serdar Saatçı'nin Kulübümüze kesin transferi konusunda, Braga ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Braga'ya sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Profesyonel futbolcu Serdar Saatçı ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2024/2025 futbol sezonunda 22.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya; bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak (Tüfe+Üfe)/2 oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30'dan fazla olmayacaktır.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2028/2029 futbol sezonunda, bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak (Tüfe+Üfe)/2 oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30'dan fazla olmayacaktır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır." denildi.