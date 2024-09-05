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Trabzonspor Simon Banza ve Serdar Saatçı'yı KAP'a bildirdi

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Braga'dan kiraladığı Simon Banza'nın geçici transferini ve Serdar Sattçı'nın bonservisiyle alındığını KAP'a bildirdi. Portekiz ekibinden getirilen 2 yıldız ile birlikte toplamda 13. imza atılmış oldu.

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 22:33 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 23:14
Trabzonspor Simon Banza ve Serdar Saatçı’yı KAP’a bildirdi

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Trabzonspor'un 13. transferi resmen tamamlandı. Bordo mavililer, Braga'da forma giyen Demokratik Kongolu futbolcu Simon Banza'nın geçici transferini ve Serdar Saatçı'nın bonservisinin alındığını KAP'a bildirdi.

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Bordo mavililerden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Profesyonel futbolcu Simon Banza'nın, kulübümüze geçici transferi konusunda Braga ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2024/2025 futbol sezonunda 1.160.000.-EUR garanti ücret ve 840.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

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Trabzonspor daha önce Beşiktaş'ta da forma giyen Serdar Saatçı'yı da kadrosuna kattığını duyurarak; "Profesyonel futbolcu Serdar Saatçı'nin Kulübümüze kesin transferi konusunda, Braga ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Braga'ya sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Profesyonel futbolcu Serdar Saatçı ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2024/2025 futbol sezonunda 22.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya; bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak (Tüfe+Üfe)/2 oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30'dan fazla olmayacaktır.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2028/2029 futbol sezonunda, bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak (Tüfe+Üfe)/2 oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30'dan fazla olmayacaktır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır." denildi.

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