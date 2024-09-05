Joao Mario’dan Rafa Silva itirafı!

Joao Mario, Beşiktaş'ta 18 numaralı formayı giyecek.
Giovanni van Bronckhorst'a karşı oynadın mı?
"Hayır, o kadar yaşlı değilim elbette ama karşılıklı oynamadığımızdan eminim."
Neden 18 numarayı giyiyorsun?
"Bu daha önce de giydiğim ve beğendiğim bir sayı. Takım arkadaşlarım diğer numaraları almıştı. Ama benim en sevdiğim numara boştaydı, bu yüzden 18'i seçtim."
İdolün kimdir?
"İdolüm Cristiano. Geçmişte Zidane'ı izlemekten büyük keyif alıyordum ama Cristiano ile tanıştığım ve ilk yıllarından günümüze kadar tüm kariyerini takip ettiğim için, hepsine bir bütün olarak baktığımızda Cristiano'yu söylerdim."
İstanbul ve Türkiye hakkında neler biliyorsun?
"Çok değil. Sadece büyük bir şehir olduğunu biliyorum. Buraya gelene kadar konuştuğum herkes şehir hakkında güzel şeyler söyledi, gördüğüm kadarıyla burası gerçekten çok güzel bir şehir. Dolayısıyla burada yaşama, Türkiye ve İstanbul hakkında daha fazla şey öğrenme fırsatını bulduğum için çok mutluyum."
Bildiğin Türkçe kelimeler neler?
"Merhaba? Sanırım şu ana kadar duyduğum tek şey o. Ama sanırım daha fazlasını öğrenebilirim. Bir Portekizli olarak Türkçe öğrenmenin benim için zor olacağını biliyorum ama eminim ki en kısa sürede birkaç kelimeyi ve dili öğrenebilirim. Elbette deneyeceğim."
Kaç dil biliyorsun?
"Portekizde, İspanyolca, İtalyanca ve İngilizce."
Taraftarlarımıza bir mesajın var mı?
"Umarım sezon boyunca takıma destek olurlar. Çünkü kesinlikle rekabetçi bir sezon olacak. Taraftarlarımızla stadımızda buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Söz veriyorum; Beşiktaş'ın bu sezon kupalar kazanması için elimden gelenin en iyisini yapacağım."