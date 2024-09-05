Joao Mario’dan Rafa Silva itirafı!

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Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario, Beşiktaş YouTube kanalının sorularını cevapladı. Portekizli oyuncunun açıklamaları şu şekilde: Neden Beşiktaş? "Çünkü her yerde tanınan harika bir kulüp. Harika taraftarlarımız var. Arkadaşlarım Rafa ve Gedson da burada. Ayrıca önceki kulübüm Benfica'nın simgesi de kartaldı. Böylece her şey benim için çok netti." Çocukluğun nasıldı? "Hep futbolcu olmak istemiştim. Tüm çocukluğum buna hazırlanmakla geçti. Mutlu bir çocukluk geçirdim, çünkü hep futbolla iç içeydim. Çocukluğuma dair hep mutlu anılarım var."

Joao Mario, Beşiktaş için mücadele edecek.

Futbol tutkunu keşfetmeni sağlayan şey neydi? "Evet, en büyük ağabeyim futbol oynamaya başlamıştı. Ben de onun peşinden gitmeye ve onu yakalamaya çalıştım. Benim için futbolcu olmak çok önemliydi ve birlikte aynı şeyi yaparak büyüdük. Sanırım onun futbola başladığı an, benim de futbolcu olmak istediğim zamanlara denk geliyor." Beşiktaş'a gelmek nasıl bir his? "Gerçekten çok mutluyum. Buraya gelmek istedim, çünkü bir değişiklik arıyordum. Beşiktaş en başından beri çok netti. Takıma yardım etmek için burada olmaktan dolayı gerçekten mutluyum. Kupalar kazanabilecek bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Başlamak için heyecanlıyım." Beşiktaş'a katılma kararının arkasındaki en büyük etki neydi? "Rafa kesinlikle çok önemliydi. Onunla birçok maça çıktım ve gerçekten de iyi arkadaşız. O oynuyor diye tüm maçlarını izliyordum. Dolayısıyla bu sezon Beşiktaş'ı izlemeye başladım. İlk andan itibaren de bu takıma katılmak istediğime ikna oldum."