Sezona şampiyonluk umuduyla başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları bu doğrultuda devam ediyor. Son olarak Napoli'den Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katan sarı kırmızılılar, taraftarlarını adeta çılgına çevirdi.
Sezona şampiyonluk umuduyla başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları bu doğrultuda devam ediyor. Son olarak Napoli'den Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katan sarı kırmızılılar, taraftarlarını adeta çılgına çevirdi.
BURUK'U SEVİNDİRECEK TRANSFER
Osimhen'in imza attığı gün Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya gönderen Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşanacak. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ile sorun yaşayan Sergio Oliveira Yunanistan yolcusu.
Yunan basınına yansıyan haberlere göre Olympiakos, Sergio Oliveira ile anlaşma sağladı. Buna göre Portekizli yıldız iki yıllık sözleşmeye imzasını atacak.