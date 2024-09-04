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Sezona şampiyonluk umuduyla başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları bu doğrultuda devam ediyor. Son olarak Napoli'den Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katan sarı kırmızılılar, taraftarlarını adeta çılgına çevirdi.