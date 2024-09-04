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Galatasaray'da Okan Buruk'u sevindiren transfer! İmzayı atıyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Osimhen'e imza attırarak tüm dünyada gündem olan sarı kırmızılılar aynı gün Kerem Aktürkoğlu'nu ise Benfica'ya gönderdi. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'u sevindirecek bir transferin daha imza aşamasında olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 09:11 Güncelleme 04 Eylül 2024, 09:11
Galatasaray’da Okan Buruk’u sevindiren transfer! İmzayı atıyor

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Sezona şampiyonluk umuduyla başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları bu doğrultuda devam ediyor. Son olarak Napoli'den Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katan sarı kırmızılılar, taraftarlarını adeta çılgına çevirdi.

Binlerce Galatasaray taraftarı, Osimhen'i karşılaşamak için havalimanına gitti.Binlerce Galatasaray taraftarı, Osimhen'i karşılaşamak için havalimanına gitti.
BURUK'U SEVİNDİRECEK TRANSFER

Osimhen'in imza attığı gün Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya gönderen Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşanacak. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ile sorun yaşayan Sergio Oliveira Yunanistan yolcusu.

Sergio Oliveira Galatasaray'da iki şampiyonluk yaşadı.Sergio Oliveira Galatasaray'da iki şampiyonluk yaşadı.
Yunan basınına yansıyan haberlere göre Olympiakos, Sergio Oliveira ile anlaşma sağladı. Buna göre Portekizli yıldız iki yıllık sözleşmeye imzasını atacak.

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