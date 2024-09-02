Victor Osimhen İstanbul’da! Dikkat çeken Mertens detayı

Victor Osimhen Nijerya Milli Takımı forması da giyiyor
Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabsitan temsilcilerinden Al Ahli'ye transfer olması beklenen Osimhen'in yeni durağı Galatasaray oldu.
Victor Osimhen Galatasaray'a gelmesi halinde Süper Lig'in en pahalı oyuncusu olacak
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
Cimbom, Osimhen'i KAP'a bildirerek; "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SSCN Napoli SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.
Jakobs'u duyuran Galatasaray, videoda Osimhen'in sevdiği şarkıyı paylaşarak bir sonraki hamlede Nijeryalı yıldızı duyuracağını ilan etti.
Victor Osimhen'in maskesi dünyada büyük ilgi görüyor
"MASKELİ BALO BAŞLIYOR"
Galatasaray sosyal medya hesaplarından Victor Osimhen'i duyurdu. Yıldız futbolcunun maskesi üzerinden verilen mesajda; "Maskeli balo başlamak üzere. Hepiniz davetlisiniz." denildi.
İSTANBUL'A GELDİ
Anlaşmanın ardından özel uçak ile yola çıkan Nijeryalı futbolcu, 03.20'de İstanbul'a geldi.
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Victor Osimhen'i çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum. İnanılmaz bir atmosfer var. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum" dedi.