SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Victor Osimhen İstanbul'da! Dikkat çeken Mertens detayı

Trendyol Süper Lig'in dev takımlarından Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı camiada takımın hücum gücüne yapılmak istenen takviye için dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen ile ilgili ilk temas sağlandı ve teklif kabul edildi. Yönetim de görüşme gerçekleştirmek ve imza attırmak üzere İtalya'ya giderek sürece noktayı koyup KAP'a bildirdi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 16:31 Güncelleme 03 Eylül 2024, 06:24
Victor Osimhen İstanbul’da! Dikkat çeken Mertens detayı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Adana Demirspor'u 5-1 yenerek milli maç arasına moralli giren Galatasaray, tescil döneminin sona ermesine kısa süre kala atağa kalktı. Cimbom, Avrupa Ligi kadrosunu da teslim etmeden bir dünya yıldızını daha kadroya katmak istiyor. Napoli'de forma giyen Victor Osimhen için görüşmelere başladı ve mutlu sona ulaştı.

Victor Osimhen geçen sezon 17 gol attıVictor Osimhen geçen sezon 17 gol attı

Kadrosunda Mauro Icardi'yi bulunduran ve Michy Batshuayi'yi de renklerine bağlayan Galatasaray'da bir golcü transferi daha gündeme geldi. Avrupa Ligi'nde üst turları hedefleyen ve Aslan, Nijeryalı golcü için kulübüne resmi teklif yapıldı. Oyuncuyla gerçekleştirilen görüşmelerde de el sıkışıldı.

Victor Osimhenin dünya yıldızlığına uzanan yolculuğu! Galatasarayın yeni yıldızı çöplerde ayakkabı aradı sokakta su sattıVictor Osimhenin dünya yıldızlığına uzanan yolculuğu! Galatasarayın yeni yıldızı çöplerde ayakkabı aradı sokakta su sattı
Victor Osimhen'in dünya yıldızlığına uzanan yolculuğu! Galatasaray'ın yeni yıldızı çöplerde ayakkabı aradı sokakta su sattı

Victor Osimhen anlaşma sağşanması halinde forvet hattında Michy Batshuayi ve Mauro Icardi ile birlikte forma giyecekVictor Osimhen anlaşma sağşanması halinde forvet hattında Michy Batshuayi ve Mauro Icardi ile birlikte forma giyecek

Victor Osimhen geçen sezon çıktığı 32 karşılaşmada 17 gol atıp 4 de asist yapmıştı. Yıldız forvet, Napoli ile Serie A şampiyonluğu da kazanmıştı. Güncel piyasa değeri ise 100 milyon euro.

Victor Osimhen Nijerya Milli Takımı forması da giyiyorVictor Osimhen Nijerya Milli Takımı forması da giyiyor

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabsitan temsilcilerinden Al Ahli'ye transfer olması beklenen Osimhen'in yeni durağı Galatasaray oldu.

Victor Osimhen Galatasaray'a gelmesi halinde Süper Lig'in en pahalı oyuncusu olacakVictor Osimhen Galatasaray'a gelmesi halinde Süper Lig'in en pahalı oyuncusu olacak

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Cimbom, Osimhen'i KAP'a bildirerek; "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SSCN Napoli SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

Jakobs'u duyuran Galatasaray, videoda Osimhen'in sevdiği şarkıyı paylaşarak bir sonraki hamlede Nijeryalı yıldızı duyuracağını ilan etti.

İLK PAYLAŞIM

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen'in uçağa binmeden önceki fotoğrafı paylaşıldı.

Victor Osimhen, İbrahim Hatipoğlu ile birlikte İstanbul'a geliyorVictor Osimhen, İbrahim Hatipoğlu ile birlikte İstanbul'a geliyor

Victor Osimhen'in maskesi dünyada büyük ilgi görüyorVictor Osimhen'in maskesi dünyada büyük ilgi görüyor

"MASKELİ BALO BAŞLIYOR"

Galatasaray sosyal medya hesaplarından Victor Osimhen'i duyurdu. Yıldız futbolcunun maskesi üzerinden verilen mesajda; "Maskeli balo başlamak üzere. Hepiniz davetlisiniz." denildi.

İSTANBUL'A GELDİ
Anlaşmanın ardından özel uçak ile yola çıkan Nijeryalı futbolcu, 03.20'de İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Victor Osimhen'i çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum. İnanılmaz bir atmosfer var. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum" dedi.

Dries Mertens ile daha önce Napoli'de birlikte forma giydiğine de değinen Osimhen, "Dries ile forma giymiştim. Bana çok yardımcı oldu. Onunla da konuştum buraya gelmeden önce. Onunla sahada olmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Taraftarları selamladıktan sonra alandan ayrılan 25 yaşındaki futbolcunun yarın yapılacak olan sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

Galatasaray'dan Osimhen hamlesi!
Jose Mourinho Victor Osimheni istediğini dünyaya açıklamıştı! Şimdi yine rakibi olacak... Didider Drogba detayıJose Mourinho Victor Osimheni istediğini dünyaya açıklamıştı! Şimdi yine rakibi olacak... Didider Drogba detayı
Jose Mourinho Victor Osimhen'i istediğini dünyaya açıklamıştı! Şimdi yine rakibi olacak... Didider Drogba detayı
Galatasaray Victor Osimhen sonrası Filip Kostic bombasını patlatıyor!Galatasaray Victor Osimhen sonrası Filip Kostic bombasını patlatıyor!
Galatasaray Victor Osimhen sonrası Filip Kostic bombasını patlatıyor!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Netanyahu’dan ateşkes isteyen İsrailli protestoculara Phiadelphia resti! Hamas’tan net cevap: ’Ancak tabutları gelir’
Victor Osimhen İstanbul’da! Dikkat çeken Mertens detayı
MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyine hava harekatı! 20 terör hedefi imha edildi
Diyarbakır’da kaybolan Narin’in gözaltındaki amcası Salim Güran hakkında flaş gelişme: Tutuklandı | Bakan Tunç’tan flaş açıklama: Kan örnekleri eşleşti
Victor Osimhen’in dünya yıldızlığına uzanan yolculuğu!
Tel Aviv’de tansiyon yükseliyor! Eylemciler eli kanlı Netanyahu’nun evini bastı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu! Orta Vadeli Program için tarih belli oldu
Ertuğrul Doğan: Yeni hocamızı perşembeye kadar açıklayacağız
ABD’den Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya operasyon! Dominik Cumhuriyeti’nde uçağına el koydular
Siyonist lobi yine devrede! Beşiktaş eşlemesi sonrası Maccabi Tel Aviv’i İstanbul korkusu sardı! İsrail basınından alçak ’tarafsız saha’ iddiası
TSYD’nin havuzuna alınmayan başörtülü öğretmen Merve İzmirlioğlu’ndan Oğuz Tongsir hakkında suç duyurusu: Bu sadece benim davam değil
Paramotor kullanarak eylem hazırlığı yapan terör örgütü PKK üyelerinin kimlikleri belli oldu! 1 kırmızı 1 gri 4 terörist cehenneme
Başkan Erdoğan’dan 2024 - 2025 Adli Yıl Açılış Töreni’nde muhalefete yeni anayasa tepkisi: Kemikleşmiş bir kakafoni
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi’nden istifa etti
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen maç çıkışı kabusu yaşadı! 2 şehir eşkiyası tutuklandı
SON DAKİKA