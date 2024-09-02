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Osimhen'in Mourinho sözleri dikkat çekti! "Dünyanın en iyisi"

Galatasaray'ın kadrosuna katabilmek adına uğraş verdiği ve sona geldiği Victor Osimhen, dünyada milyonlarca futbolseveri olduğu gibi teknik direktörleri de kendine hayran bırakan bir performansa imza attı. Nijeryalı yıldız sokaklardan gelen hayatının ardından Napoli'nin kahramanı olmayı başarmış ve şampiyonlukta büyük katkılar vermişti. Fenerbahçe'yi çalıştıran Jose Mourinho da kendisini çok istediğini açıklayıp sarı kırmızılıların eski golcüsü Drogba'yı örnek göstermişti.

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 19:22 Güncelleme 03 Eylül 2024, 12:57
Osimhen’in Mourinho sözleri dikkat çekti! Dünyanın en iyisi

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UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu bildirmesine çok az kalan Galatasaray, Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrasında rotayı Victor Osimhen'e çevirdi. Sarı kırmızılılar transferi kısa süre içerisinde bitirmek üzere. Aslan'ın yeni golcüsü olması beklenen Nijeryalı forvet için Fenerbahçe'yi çalıştıran Jose Mourinho'nun sözleri gündeme oturmuştu.

Jose Mourinho Victor Osimhen’i istediğini dünyaya açıklamıştı! Şimdi yine rakibi olacak... Didider Drogba detayı

O dönem yönettiği Roma karşısında Osimhen ile rakip olan Jose Mourinho, yıldız futbolcuyla saha kenarında bir konuşma gerçekleştirmiş ve o anlar objektifler tarafından görüntülenmişti.

Jose Mourinho Victor Osimhen’i istediğini dünyaya açıklamıştı! Şimdi yine rakibi olacak... Didider Drogba detayı

Bir dönem adı özellikle Manchester United ile anılan ancak İngiliz kulübünün Hojlund'dan yana şans kullanmasıyla İtalya'da kalan Osimhen için Portekizli çalıştırıcı; "Osimhen, Drogba'ya benziyor ama Didier kendini hiç yere atmazdı." demişti.

Jose Mourinho Victor Osimhen’i istediğini dünyaya açıklamıştı! Şimdi yine rakibi olacak... Didider Drogba detayı

Deneyimli antrenör, mücadelelerde kendisini yere attığını düşündüğü golcü futbolcu hakkında; "İtalya'da buna göz yumuyorlar. İngiltere'ye giderse değişmek zorunda." diye konuşmuştu.

Jose Mourinho Victor Osimhen’i istediğini dünyaya açıklamıştı! Şimdi yine rakibi olacak... Didider Drogba detayı

Victor Osimhen'i çok beğendiğini de ifade eden Portekizli teknik direktör, "Çok parası olan bir kulüpte olsaydım onu alırdım." ifadelerini kullanmıştı.

Jose Mourinho Victor Osimhen’i istediğini dünyaya açıklamıştı! Şimdi yine rakibi olacak... Didider Drogba detayı

Vitor Osimhen söz konusu görüşme hakkında şu açıklamaları yapmıştı;

"Yanılmıyorsam dünyanın en iyisi olan böyle bir adamdan gelmesi, benim için devam etmek için gerçekten ihtiyaç duyduğum yakıt oldu. Mourinho'dan oyunun tam ortasında böyle bir iltifat duymak benim için inanılmaz bir duygu. İnanın bana inanılmaz bir duygu. Bence her hevesli forvet, özellikle de gençken, Mourinho yönetiminde oynama fırsatı bulursa, bu büyük bir onurdur çünkü o, birçok dünya klasmanındaki forveti yetiştirdi. Didier Drogba onun altında oynadı ve onu aslında ne tür bir canavara dönüştürdüğünü biliyoruz. Ve onun için elinden geleni yaptı. Bu yüzden, benim için Mourinho'nun maçın ortasında benimle konuşması ve bana bu iltifatı yapması büyük bir ayrıcalık. Benim için çok büyük bir şey."

Jose Mourinho Victor Osimhen’i istediğini dünyaya açıklamıştı! Şimdi yine rakibi olacak... Didider Drogba detayı

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