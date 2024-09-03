Kerem Aktürkoğlu resmen Benfica’da! 5 yıllık sözleşme imzalandı

Performansıyla zaman zaman eleştirilerin hedefi olan Kerem Aktürkoğlu'nun transferi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun yeni takımı belli oldu.
Performansıyla zaman zaman eleştirilerin hedefi olan Kerem Aktürkoğlu'nun transferi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun yeni takımı belli oldu.
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu. Benfica'dan yapılan açıklamada, gece saatlerinde Lizbon'a giden 25 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Kerem Aktürkoğlu, 2029 yılına kadar Portekiz ekibinde forma giyecek.
Kerem Aktürkoğlu geçen sezon 55 maçta 15 gol attı. Bu sezon ise 6 maçta 2 gol kaydetti.