PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Kerem Aktürkoğlu resmen Benfica'da! 5 yıllık sözleşme imzalandı

Galatasaray'da Nijeryalı futbolcu Osimhen'ın gelişi büyük bir heyecanla karşılanırken, diğer yandan Kerem Aktürkoğlu'nun uzun süredir konuşulan ayrılığı da gerçekleşti. Sarı-Kırmızılılar'a veda ederken başarılı isim Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu. Aktürkoğlu'nun vedası taraftar nezdinde büyük bir üzüntü yarattı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 17:37 Güncelleme 03 Eylül 2024, 08:13
Kerem Aktürkoğlu resmen Benfica’da! 5 yıllık sözleşme imzalandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Performansıyla zaman zaman eleştirilerin hedefi olan Kerem Aktürkoğlu'nun transferi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun yeni takımı belli oldu.

Kerem Aktürkoğlu son oynadığı Adana Demirspor maçında ağları sarsmıştıKerem Aktürkoğlu son oynadığı Adana Demirspor maçında ağları sarsmıştı

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu. Benfica'dan yapılan açıklamada, gece saatlerinde Lizbon'a giden 25 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Kerem Aktürkoğlu, 2029 yılına kadar Portekiz ekibinde forma giyecek.

Birçok önemli kulübün peşinde olduğu Kerem Aktürkoğlu anlaşma sağlanması halinde Orkun Kökçü ile takım arkadaşı olacakBirçok önemli kulübün peşinde olduğu Kerem Aktürkoğlu anlaşma sağlanması halinde Orkun Kökçü ile takım arkadaşı olacak

Kerem Aktürkoğlu geçen sezon 55 maçta 15 gol attı. Bu sezon ise 6 maçta 2 gol kaydetti.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya transfer olduKerem Aktürkoğlu, Benfica'ya transfer oldu

Galatasaraydan çifte kanat bombası! Zaha ve Ziyech yerine...Galatasaraydan çifte kanat bombası! Zaha ve Ziyech yerine...
Galatasaray'dan çifte kanat bombası! Zaha ve Ziyech yerine...
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Diyarbakır’da kaybolan Narin’in gözaltındaki amcası Salim Güran’ın ifadesi ortaya çıktı | Bakan Tunç’tan flaş açıklama: Kan örnekleri eşleşti
Merkez Bankası’nın Türk Lirası’na dönüşüm adımı sonuç verdi! TL’nin payı en yüksek seviyeye çıktı
Victor Osimhen İstanbul’da! Dikkat çeken Mertens detayı
MEMURA ’FARK’LI ZAM: Anketlere göre Ocak artışı ne kadar olacak? Kamu görevlilerinin ve emeklilerin maaşları nasıl değişecek?
Netanyahu’dan ateşkes isteyen İsrailli protestoculara Phiadelphia resti! Hamas’tan net cevap: ’Ancak tabutları gelir’
MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyine hava harekatı! 20 terör hedefi imha edildi
Victor Osimhen’in dünya yıldızlığına uzanan yolculuğu!
Tel Aviv’de tansiyon yükseliyor! Eylemciler eli kanlı Netanyahu’nun evini bastı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu! Orta Vadeli Program için tarih belli oldu
Ertuğrul Doğan: Yeni hocamızı perşembeye kadar açıklayacağız
ABD’den Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya operasyon! Dominik Cumhuriyeti’nde uçağına el koydular
Siyonist lobi yine devrede! Beşiktaş eşlemesi sonrası Maccabi Tel Aviv’i İstanbul korkusu sardı! İsrail basınından alçak ’tarafsız saha’ iddiası
TSYD’nin havuzuna alınmayan başörtülü öğretmen Merve İzmirlioğlu’ndan Oğuz Tongsir hakkında suç duyurusu: Bu sadece benim davam değil
Paramotor kullanarak eylem hazırlığı yapan terör örgütü PKK üyelerinin kimlikleri belli oldu! 1 kırmızı 1 gri 4 terörist cehenneme
Başkan Erdoğan’dan 2024 - 2025 Adli Yıl Açılış Töreni’nde muhalefete yeni anayasa tepkisi: Kemikleşmiş bir kakafoni
SON DAKİKA