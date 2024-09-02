Milyonlarca taraftarına üst üste üç şampiyonluk yaşatmak ve beşinci yıldızı takmak isteyen Galatasaray, Türkiye Kupası'nı kazanmanın yanı sıra Avrupa'da da iyi işler yapabilmek amacında. Sarı kırmızılılar kadrosunu güçlendirebilmek adına da çalışmalarına hız verdi. Yönetim, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığının ardından Filip Kostic'e imza attıracak.
Filip Kostic Juventus'taki sezon sezonunda 4 asist yaptı
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'da Avrupa Ligi için kadroların bildirilmesine kısa süre kaldı. Cimbom'da takviye için kollar sıvandı ve özellikle taraftardan gelen tepkilerin dindirilmesi konusunda yıldız isimlerle irtibata geçildi. Sol kanat çalışmaları kapsamında Filip Kostic listeye dahil edildi. Osimhen ile birlikte gelmesi de yüksek ihtimal olarak görülüyor.
Victor Osimhen kariyerinde 2 kupa kazandı
Kontratı 2026 yılında sona erecek olan Sırp futbolcu daha önce Groningen, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt ve son olarak da Juventus formaları giydi. Geçen sezon çıktığı 33 karşılaşmada 4 asist yaptı. 2107 dakika sahada kaldı. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro. Kariyerinde 1 UEFA Avrupa Ligi ve 1 İtalya Kupası bulunuyor.