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Milyonlarca taraftarına üst üste üç şampiyonluk yaşatmak ve beşinci yıldızı takmak isteyen Galatasaray, Türkiye Kupası'nı kazanmanın yanı sıra Avrupa'da da iyi işler yapabilmek amacında. Sarı kırmızılılar kadrosunu güçlendirebilmek adına da çalışmalarına hız verdi. Yönetim, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığının ardından Filip Kostic'e imza attıracak.