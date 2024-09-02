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Galatasaray Victor Osimhen sonrası Filip Kostic bombasını patlatıyor!

Süper Lig'in dev ekiplerinden Galatasaray, transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı kırmızılılar, Victor Osimhen'e imza attırmak üzere. Ancak harekat bir başka yıldızla daha devam edecek. Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası anlaşmanın duyurulması bekleniyor.

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 18:36 Güncelleme 02 Eylül 2024, 18:37
Galatasaray Victor Osimhen sonrası Filip Kostic bombasını patlatıyor!

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Milyonlarca taraftarına üst üste üç şampiyonluk yaşatmak ve beşinci yıldızı takmak isteyen Galatasaray, Türkiye Kupası'nı kazanmanın yanı sıra Avrupa'da da iyi işler yapabilmek amacında. Sarı kırmızılılar kadrosunu güçlendirebilmek adına da çalışmalarına hız verdi. Yönetim, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığının ardından Filip Kostic'e imza attıracak.

Filip Kostic Juventus'taki sezon sezonunda 4 asist yaptıFilip Kostic Juventus'taki sezon sezonunda 4 asist yaptı

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'da Avrupa Ligi için kadroların bildirilmesine kısa süre kaldı. Cimbom'da takviye için kollar sıvandı ve özellikle taraftardan gelen tepkilerin dindirilmesi konusunda yıldız isimlerle irtibata geçildi. Sol kanat çalışmaları kapsamında Filip Kostic listeye dahil edildi. Osimhen ile birlikte gelmesi de yüksek ihtimal olarak görülüyor.

Victor Osimhen kariyerinde 2 kupa kazandıVictor Osimhen kariyerinde 2 kupa kazandı

Kontratı 2026 yılında sona erecek olan Sırp futbolcu daha önce Groningen, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt ve son olarak da Juventus formaları giydi. Geçen sezon çıktığı 33 karşılaşmada 4 asist yaptı. 2107 dakika sahada kaldı. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro. Kariyerinde 1 UEFA Avrupa Ligi ve 1 İtalya Kupası bulunuyor.

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