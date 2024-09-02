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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Son olarak Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler sol bek transferi için flaş bir ismi gündemine aldı. Portekiz basınına göre Kanarya; Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Alex Telles'i gündemine aldı.