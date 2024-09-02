Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Son olarak Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler sol bek transferi için flaş bir ismi gündemine aldı. Portekiz basınına göre Kanarya; Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Alex Telles'i gündemine aldı.
Alex Telles ve Fenerbahçe'nin yeni transferi En Nesyri.
Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılmasının ardından yeni bir sol bek hamlesi yapmayan Fenerbahçe, Archie Brown ile görüşme halindeydi. Menajerlerin Alex Telles'i önermesinin ardından Jose Mourinho'nun kararının ne olacağı merak konusu oldu.
Alex Telles, Al Nassr'dan yıllık 13 milyon euro kazanıyordu.
Öte yandan Sofyan Amrabat'ın imza töreninde konuşan Acun Ilıcalı, Portekizli teknik adamın başka transfer isteğinin olmadığını belirtmişti.
Alex Telles, 2014 yılında geldiği Galatasaray'dan 2016 yılında ayrılmış ve Porto'nun yolunu tutmuştu. Telles Inter ve Manchester United formalarını da terletti.