Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Ismail Jakobs'u kadrosuna katan sarı kırmızılılarda kanat transferi için somut adımlar atılmaya başlandı.

Zaha ile yollarını ayıran ve Ziyech ile de vedalaşmaya hazırlanan Galatasaray, bu isimlerin yerini Cherki ve Arias ile doldurmak için harekete geçti.