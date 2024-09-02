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Galatasaray'dan çifte kanat bombası! Zaha ve Ziyech yerine...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Zaha ile yollarını ayıran sarı kırmızılılarda Ziyech'in de veda edebileceği konuşuluyor. Sarı kırmızılıların bu doğrultuda iki yıldızı gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 16:24 Güncelleme 02 Eylül 2024, 16:24
Galatasaray’dan çifte kanat bombası! Zaha ve Ziyech yerine...

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Ismail Jakobs'u kadrosuna katan sarı kırmızılılarda kanat transferi için somut adımlar atılmaya başlandı.

Zaha ile yollarını ayıran ve Ziyech ile de vedalaşmaya hazırlanan Galatasaray, bu isimlerin yerini Cherki ve Arias ile doldurmak için harekete geçti.

Rayan Cherki, Lyon'da kadro dışı bırakıldı.Rayan Cherki, Lyon'da kadro dışı bırakıldı.
İKNA EDİLMESİ GEREKİYOR

Lyon'da kadro dışı bırakılan ve 25 milyon euroluk piyasa değeri olan Rayan Cherki için nabız yoklanmaya başlanırken, Cezayir asıllı Fransız futbolcunun Türkiye'de forma giymeye sıcak bakmadığı öğrenildi.

Jhon Arias, transfer döneminin başında da gündeme gelmişti.Jhon Arias, transfer döneminin başında da gündeme gelmişti.
YENİDEN HAREKETE GEÇİLDİ

Öte yandan Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılıklarının gündeme geldiği dönemde Jhon Arias ismini gündemine alan Galatasaray, yıldız isim için yeniden harekete geçti.

Sarı kırmızılılar, piyasa değeri 14 milyon euro olan yıldız kanat için Fluminense ile pazarlık masasına oturdu.

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