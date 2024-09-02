Trabzonspor’da Şenol Güneş sesleri!

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor'da yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu. İlk olarak Alanyaspor'da görev yapan Fatih Tekke ile görüşen başkan Ertuğrul Doğan, genç teknik adamla anlaşma sağlayamadı.
Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor'da yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu. İlk olarak Alanyaspor'da görev yapan Fatih Tekke ile görüşen başkan Ertuğrul Doğan, genç teknik adamla anlaşma sağlayamadı.
İSTANBUL'A GELDİ
Doğan ardından Şenol Güneş için ikinci hamlesini yaptı. Bu doğrultuda deneyimli teknik adam, Ertuğrul Doğan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.
Saat 15.00'te başlayacak olan görüşmenin sonucunda Şenol Güneş'in Trabzonspor'un yeni teknik direktörü olması bekleniyor.