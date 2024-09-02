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Trabzonspor'da Şenol Güneş sesleri!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran bordo mavililerde gündem Şenol Güneş... Fırtına'nın efsane ismi, başkan Ertuğrul Doğan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 13:24 Güncelleme 02 Eylül 2024, 13:33
Trabzonspor’da Şenol Güneş sesleri!

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Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor'da yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu. İlk olarak Alanyaspor'da görev yapan Fatih Tekke ile görüşen başkan Ertuğrul Doğan, genç teknik adamla anlaşma sağlayamadı.

Şenol Güneş, Trabzonspor'un efsaneleri arasında yer alıyor.Şenol Güneş, Trabzonspor'un efsaneleri arasında yer alıyor.
İSTANBUL'A GELDİ

Doğan ardından Şenol Güneş için ikinci hamlesini yaptı. Bu doğrultuda deneyimli teknik adam, Ertuğrul Doğan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Saat 15.00'te başlayacak olan görüşmenin sonucunda Şenol Güneş'in Trabzonspor'un yeni teknik direktörü olması bekleniyor.

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