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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer planlaması devam ediyor. Ferdi Kadıoğlu'nun 30 milyon euroya Brighton'a transfer olmasının ardından gözler Jayden Oosterwolde'ye çevrildi.

Jayden Oosterwolde, sol bek ve stoperde görev alabiliyor.

Hollandalı oyuncu özellikle Premier Lig ve Serie A'dan gelen tekliflerin değerlendirilmesini isterken, karşısına Jose Mourinho engeli çıktı. Portekizli teknik adam Jayden'ın transferini veto ederken, yıldız savunmacıyı da takımda kalması konusunda ikna etti.