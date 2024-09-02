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Fenerbahçe'de Mourinho'dan o transfere ret!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu'nun ardından yüksek teklifler alan bir yıldızla daha vedalaşılması söz konusuydu. Ancak teknik direktör Mourinho'dan bu ayrılığa onay çıkmadı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 10:09 Güncelleme 02 Eylül 2024, 10:09
Fenerbahçe’de Mourinho’dan o transfere ret!

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer planlaması devam ediyor. Ferdi Kadıoğlu'nun 30 milyon euroya Brighton'a transfer olmasının ardından gözler Jayden Oosterwolde'ye çevrildi.

Jayden Oosterwolde, sol bek ve stoperde görev alabiliyor.Jayden Oosterwolde, sol bek ve stoperde görev alabiliyor.
Hollandalı oyuncu özellikle Premier Lig ve Serie A'dan gelen tekliflerin değerlendirilmesini isterken, karşısına Jose Mourinho engeli çıktı. Portekizli teknik adam Jayden'ın transferini veto ederken, yıldız savunmacıyı da takımda kalması konusunda ikna etti.

Jayden, Mourinho'nun gözde isimlerinden biri.Jayden, Mourinho'nun gözde isimlerinden biri.
"SANA İHTİYACIM VAR"

Jose Mourinho'nun "Sana ihtiyacım var" sözlerinin ardından fikrini değiştiren Oosterwolde, sezon sonunda iyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirileceğinin de sözünü aldı.

Sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.Sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
3 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe'ye Jorge Jesus döneminin devre arasında 6 milyon euroya Parma'dan transfer olan Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

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