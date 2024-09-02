Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer planlaması devam ediyor. Ferdi Kadıoğlu'nun 30 milyon euroya Brighton'a transfer olmasının ardından gözler Jayden Oosterwolde'ye çevrildi.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer planlaması devam ediyor. Ferdi Kadıoğlu'nun 30 milyon euroya Brighton'a transfer olmasının ardından gözler Jayden Oosterwolde'ye çevrildi.
Hollandalı oyuncu özellikle Premier Lig ve Serie A'dan gelen tekliflerin değerlendirilmesini isterken, karşısına Jose Mourinho engeli çıktı. Portekizli teknik adam Jayden'ın transferini veto ederken, yıldız savunmacıyı da takımda kalması konusunda ikna etti.
"SANA İHTİYACIM VAR"
Jose Mourinho'nun "Sana ihtiyacım var" sözlerinin ardından fikrini değiştiren Oosterwolde, sezon sonunda iyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirileceğinin de sözünü aldı.
3 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR
Fenerbahçe'ye Jorge Jesus döneminin devre arasında 6 milyon euroya Parma'dan transfer olan Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.