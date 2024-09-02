Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe son olarak Sofyan Amrabat ile kadrosunu güçlendirdi. Kanarya 6 numara bölgesi için eksiğini tamamlarken gözler 8 numaraya çevrildi.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe son olarak Sofyan Amrabat ile kadrosunu güçlendirdi. Kanarya 6 numara bölgesi için eksiğini tamamlarken gözler 8 numaraya çevrildi.
Fred'in sakatlanmasının ardından bu bölgede sıkıntı yaşayan sarı lacivertliler, Brezilyalı yıldızı yedekleyebilecek bir isim olan Medina için teklif yaptı. Kanarya'nın 12 milyon dolarlık ilk teklifi reddedilirken, Fenerbahçe'nin ikinci ve son teklifi için kesenin ağzını sonuna kadar açtığı öğrenildi.
15 MİLYON DOLAR VE PAY
Fenerbahçe'nin Arjantinli orta saha için Boca Juniors'a 15 milyon dolar ve sonraki satıştan yüzde 20'lik pay teklifi yaptığı belirtildi. Teklif Boca'yı tatmin etse de Arjantin'de transfer döneminin kapanması ve Medina'nın yerinin doldurulamayacak olması yönetimi düşündürdü.
Fenerbahçe'ye gitmek konusunda istekli olan ve bu doğrultuda sözleri bir video kaydında yer alan Medina'nın, son teklifin kabul edilmesi için kulübüne baskı yaptığı da vurgulandı.