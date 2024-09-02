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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe son olarak Sofyan Amrabat ile kadrosunu güçlendirdi. Kanarya 6 numara bölgesi için eksiğini tamamlarken gözler 8 numaraya çevrildi.

Medina, geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.

Fred'in sakatlanmasının ardından bu bölgede sıkıntı yaşayan sarı lacivertliler, Brezilyalı yıldızı yedekleyebilecek bir isim olan Medina için teklif yaptı. Kanarya'nın 12 milyon dolarlık ilk teklifi reddedilirken, Fenerbahçe'nin ikinci ve son teklifi için kesenin ağzını sonuna kadar açtığı öğrenildi.