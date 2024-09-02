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Fenerbahçe'den Medina için dev teklif!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, Sofyan Amrabat'ın ardından 8 numara bölgesi için de çalışmalarını hızlandırdı. Kanarya, ilk teklifin reddedildiği Medina için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. İşte yeni teklif ve detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 11:31 Güncelleme 02 Eylül 2024, 11:31
Fenerbahçe’den Medina için dev teklif!

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe son olarak Sofyan Amrabat ile kadrosunu güçlendirdi. Kanarya 6 numara bölgesi için eksiğini tamamlarken gözler 8 numaraya çevrildi.

Medina, geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.Medina, geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.
Fred'in sakatlanmasının ardından bu bölgede sıkıntı yaşayan sarı lacivertliler, Brezilyalı yıldızı yedekleyebilecek bir isim olan Medina için teklif yaptı. Kanarya'nın 12 milyon dolarlık ilk teklifi reddedilirken, Fenerbahçe'nin ikinci ve son teklifi için kesenin ağzını sonuna kadar açtığı öğrenildi.

22 yaşındaki orta saha, Arjantin milli takımında da görev alıyor.22 yaşındaki orta saha, Arjantin milli takımında da görev alıyor.
15 MİLYON DOLAR VE PAY

Fenerbahçe'nin Arjantinli orta saha için Boca Juniors'a 15 milyon dolar ve sonraki satıştan yüzde 20'lik pay teklifi yaptığı belirtildi. Teklif Boca'yı tatmin etse de Arjantin'de transfer döneminin kapanması ve Medina'nın yerinin doldurulamayacak olması yönetimi düşündürdü.

Medina, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.Medina, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.
Fenerbahçe'ye gitmek konusunda istekli olan ve bu doğrultuda sözleri bir video kaydında yer alan Medina'nın, son teklifin kabul edilmesi için kulübüne baskı yaptığı da vurgulandı.

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