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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Ferdi Kadıoğlu'nu 30 milyon euro bedelle Brighton'a gönderen sarı lacivertliler, paranın kasaya girmesinin ardından harekete geçti. 6 numara bölgesini Fiorentina'dan Sofyan Amrabat ile güçlendiren Fenerbahçe'de, gözler 8 numara takviyesine çevrildi.