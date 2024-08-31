PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'de Medina olmazsa o gelecek!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de işler yolunda gidiyor. Göztepe beraberliğinin ardından çıktığı iki maçta toplam 8 gol atan Kanarya, kalesini de gole kapattı. Alanya maçının ardından gözünü transfere çeviren sarı lacivertlilerde Medina'nın alternatifi de belirlendi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024, 10:29 Güncelleme 31 Ağustos 2024, 10:29
Fenerbahçe’de Medina olmazsa o gelecek!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Ferdi Kadıoğlu'nu 30 milyon euro bedelle Brighton'a gönderen sarı lacivertliler, paranın kasaya girmesinin ardından harekete geçti.

6 numara bölgesini Fiorentina'dan Sofyan Amrabat ile güçlendiren Fenerbahçe'de, gözler 8 numara takviyesine çevrildi.

Medina, Arjantin Milli Takımı'nda da forma giyiyor.Medina, Arjantin Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
İLK HEDEF MEDINA

Fenerbahçe Fred'e alternatif olabilecek bir ismin peşine düşerken, listenin başında Boca Juniors forması giyen Medina bulunuyor.

Arjantin kulübü daha önce Fenerbahçe'nin teklifini reddederken, sarı lacivertlilerin Medina için son bir teklif yapacağı öğrenildi.

Azzedine Ounahi, B planı konumunda.Azzedine Ounahi, B planı konumunda.
ALTERNATİF OUNAHI

Fenerbahçe'nin Medina transferini noktalayamaması halinde, Marsilya'da forma giyen Azzedine Ounahi için girişimlere başlayacağı kaydedildi.

24 yaşındaki orta sahanın Marsilya ile 3 yıllık daha kontratı bulunuyor. Sofyan Amrabat ve En Nesyri ile birlikte Fas Milli Takımı'nda forma giyen Ounahi, 30 maça çıktı ve 5 gol kaydetti.

Fenerbahçede Archie Brown sesleri!Fenerbahçede Archie Brown sesleri!
Fenerbahçe'de Archie Brown sesleri!
Dzekoya büyük övgü! Takımın her şeyiDzekoya büyük övgü! Takımın her şeyi
Dzeko'ya büyük övgü! "Takımın her şeyi"

SON DAKİKA