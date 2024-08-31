PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'da Zaha ve Köhn'ün ardından bir veda daha!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Transferin son günlerine yaklaşılırken Wilfried Zaha ve Derrick Köhn ile vedalaşan sarı kırmızılılarda, sürpriz bir ayrılık daha yaşanmak üzere. İşte o isim ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024, 13:37 Güncelleme 31 Ağustos 2024, 13:45
Galatasaray’da Zaha ve Köhn’ün ardından bir veda daha!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yapılacak yeni takviyeler için kadroda düşünülmeyen isimlerle yolları ayırmaya başlayan Galatasaray'da Wilfried Zaha Lyon'a, Derrick Köhn ise Werder Bremen'e kiralandı.

Hem yabancı sayısını hem de maaş bütçesini aşağı çekmek isteyen sarı kırmızılılarda Hakim Ziyech'in ayrılık ihtimali de gündeme geldi.

Ajax, Ziyech ile yakından ilgileniyor.Ajax, Ziyech ile yakından ilgileniyor.

Eski takımı Ajax'ın ilgilendiği Ziyech için Hollanda basınında flaş bir haber yayımlandı. Buna göre Galatasaray'da mutsuz olan Ziyech'in eski takımına dönmek istediği kaydedildi.

Faslı yıldızın Galatasaray'da mutsuz olduğu iddia edildi.Faslı yıldızın Galatasaray'da mutsuz olduğu iddia edildi.

2 Eylül'e kadar Hollanda'da transfer dönemi devam ederken, Ajax'ın bu tarihe kadar transferi noktalamak istediği kaydedildi.

Galatasaraya transferde çifte kötü haber!Galatasaraya transferde çifte kötü haber!
Galatasaray'a transferde çifte kötü haber!

SON DAKİKA