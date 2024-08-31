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Yapılacak yeni takviyeler için kadroda düşünülmeyen isimlerle yolları ayırmaya başlayan Galatasaray'da Wilfried Zaha Lyon'a, Derrick Köhn ise Werder Bremen'e kiralandı. Hem yabancı sayısını hem de maaş bütçesini aşağı çekmek isteyen sarı kırmızılılarda Hakim Ziyech'in ayrılık ihtimali de gündeme geldi.

Ajax, Ziyech ile yakından ilgileniyor.



Eski takımı Ajax'ın ilgilendiği Ziyech için Hollanda basınında flaş bir haber yayımlandı. Buna göre Galatasaray'da mutsuz olan Ziyech'in eski takımına dönmek istediği kaydedildi.