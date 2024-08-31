Bu doğrultuda Mario Hermoso ve Armand Lauriente ile görüşmelere başlayan Galatasaray'a, iki transferden de kötü haber geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Young Boys'a elenerek veda eden Galatasaray , gözünü Avrupa Ligi'ne çevirdi. Sarı kırmızılılar, 'Kupa 2'de final hedeflerken UEFA'ya takım kadrolarının bildirileceği 4 Eylül'e kadar en az 2 takviye yapmak hedefindeydi.

Mario Hermoso'nun Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erdi.

HERMOSO'YA ROMA KANCASI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; transfer döneminde kadrosunu Tiago Djaló ve Danso ile güçlendirmek isteyen Roma, iki transferden de sonuç alamadı. İtalyan ekibi transfer döneminin kapanmasının ardından yalnızca bonservisi elinde olan isimleri kadrosuna katabilecek.

Roma'nın bu nedenle Mario Hermoso'ya teklif götürdüğü ve transferi kısa süre içerisinde noktalamak istediği vurgulandı.