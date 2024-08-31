UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Young Boys'a elenerek veda eden Galatasaray, gözünü Avrupa Ligi'ne çevirdi. Sarı kırmızılılar, 'Kupa 2'de final hedeflerken UEFA'ya takım kadrolarının bildirileceği 4 Eylül'e kadar en az 2 takviye yapmak hedefindeydi.
Bu doğrultuda Mario Hermoso ve Armand Lauriente ile görüşmelere başlayan Galatasaray'a, iki transferden de kötü haber geldi.
Mario Hermoso'nun Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erdi.
HERMOSO'YA ROMA KANCASI
Fabrizio Romano'nun haberine göre; transfer döneminde kadrosunu Tiago Djaló ve Danso ile güçlendirmek isteyen Roma, iki transferden de sonuç alamadı. İtalyan ekibi transfer döneminin kapanmasının ardından yalnızca bonservisi elinde olan isimleri kadrosuna katabilecek.
Roma'nın bu nedenle Mario Hermoso'ya teklif götürdüğü ve transferi kısa süre içerisinde noktalamak istediği vurgulandı.
Lauriente için istenen rakamın 20 milyon euro olduğu konuşuluyor.
LAURİENTE TEKLİFİ REDDEDİLDİ
Zaha'nın ayrılığının ardından kanat takviyesi için Sassuolo'dan Lauriente'yi gündemine alan Galatasaray'ın yaptığı teklif reddedildi.
İtalyan ekibinin CEO'su Giovanni Carnevale "Galatasaray'ın Armand Lauriente için yaptığı çok ciddi bir teklifi geri çevirdik. Lauriente, satılık değil" ifadelerini kullandı.