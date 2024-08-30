Fenerbahçe’de Archie Brown sesleri!

Archie Brown ve Gilles Dewaele



SON MAÇI OLABİLİR



Archie Brown, Gent'in önceki akşam Konferans Ligi Play-Off rövanşındaki Partizan mücadelesine 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Yeni transfer Araujo, UEFA'ya verilen listeye yetiştirilemediği için kadroda yer almadı.



22 yaşındaki İngiliz yıldızın, pazar günü ligde oynanacak Antwerp mücadelesinde 11'deki yerini Araujo'ya bırakması muhtemel. Fenerbahçe, bu hafta sonu transferi bitirmeye çalışacak.