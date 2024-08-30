Fenerbahçe’de Archie Brown sesleri!

8 MİLYON'LUK TEKLİF
Sarı-lacivertliler, Brown için Gent'e 8 milyon euro'luk bir teklif sundu. Belçika basınında çıkan haberlere göre Mavi-Beyazlılar bu rakamı yeterli bulmadı ve 12 milyon euro talep etti.
SON MAÇI OLABİLİR
Archie Brown, Gent'in önceki akşam Konferans Ligi Play-Off rövanşındaki Partizan mücadelesine 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Yeni transfer Araujo, UEFA'ya verilen listeye yetiştirilemediği için kadroda yer almadı.
22 yaşındaki İngiliz yıldızın, pazar günü ligde oynanacak Antwerp mücadelesinde 11'deki yerini Araujo'ya bırakması muhtemel. Fenerbahçe, bu hafta sonu transferi bitirmeye çalışacak.