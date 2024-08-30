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Fenerbahçe'de Archie Brown sesleri!

Fenerbahçe, sol bekte listenin başına Arcihe Brown'u yazmıştı. Gent ile pazarlıklar hemen başladı. Brown'un ayrılmak istemesi nedeniyle Belçika ekibi, Estoril'den sol bek Tiago Araujo'yu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, Brown için Gent'e 8 milyon euro'luk bir teklif sundu. Belçika basınında çıkan haberlere göre Mavi-Beyazlılar bu rakamı yeterli bulmadı ve 12 milyon euro talep etti.

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 10:37 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 10:37
Fenerbahçe’de Archie Brown sesleri!

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Fenerbahçe, sol bekte listenin başına Arcihe Brown'u yazmıştı. Gent ile pazarlıklar hemen başladı. Brown'un ayrılmak istemesi nedeniyle Belçika ekibi, Estoril'den sol bek Tiago Araujo'yu kadrosuna kattı.

8 MİLYON'LUK TEKLİF

Sarı-lacivertliler, Brown için Gent'e 8 milyon euro'luk bir teklif sundu. Belçika basınında çıkan haberlere göre Mavi-Beyazlılar bu rakamı yeterli bulmadı ve 12 milyon euro talep etti.
Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası Archie Brown Fenerbahçe'ye önerildi.Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası Archie Brown Fenerbahçe'ye önerildi.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Tarafların pazarlıklara devam ettiği kaydedildi. Brown'un Kanarya'ya imza atmek istemesi, yönetimin elini güçlendiriyor. Fenerbahçe ile Gent'in, bonservis rakamına eklenecek bonuslarla orta noktayı bulması muhtemel.

Archie Brown ve Gilles DewaeleArchie Brown ve Gilles Dewaele

SON MAÇI OLABİLİR

Archie Brown, Gent'in önceki akşam Konferans Ligi Play-Off rövanşındaki Partizan mücadelesine 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Yeni transfer Araujo, UEFA'ya verilen listeye yetiştirilemediği için kadroda yer almadı.

22 yaşındaki İngiliz yıldızın, pazar günü ligde oynanacak Antwerp mücadelesinde 11'deki yerini Araujo'ya bırakması muhtemel. Fenerbahçe, bu hafta sonu transferi bitirmeye çalışacak.

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